Новый участок Шуваловского проспекта открыли на севере Петербурга

В Приморском районе Санкт-Петербурга в четверг, 31 августа, открыли новый участок Шуваловского проспекта. Предполагается, что построенная от Камышовой до Планерной улицы трасса разгрузит съезд с ЗСД на Богатырском проспекте и улучшит дорожную ситуацию в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как пояснили в Смольном, раньше, чтобы проехать от Шуваловской развязки до конца Богатырского проспекта, нужно было преодолеть более 4-х километров по загруженным улицам с многочисленными перекрестками, пешеходными переходами и лежачими полицейскими. Теперь путь сократится до 1,3 км.

Также в пресс-службе городской администрации отметили, что город планирует продолжать проектирование и строительство новых участков Шуваловского проспекта, в частности, магистрали от Комендантского проспекта до Парашютной улицы. Его намерены запустить в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на юго-западе Петербурга власти одобрили предоставление земельного участков в Петродворцовом районе в аренду инвестору для строительства нового участка проспекта Ветеранов — от проспекта Буденного до Красносельского шоссе.

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