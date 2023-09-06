Нижегородскому оппозиционеру предъявили обвинение в финансировании экстремизма

Как стало известно «Ъ-Приволжье», задержанному нижегородскому активисту Глебу Калинычеву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности). По версии следствия, в период с августа 2021 по январь 2022 года он перевел несколько тысяч рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом, экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован).

Глеб Калинычев свою вину не признал и отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Ожидается, что суд изберет ему меру пресечения 7 сентября.

Как писал «Ъ-Приволжье», утром 6 сентября в квартирах Глеба Калинычева и его брата Дмитрия прошли обыски. После этого Глеб Калинычев был доставлен на допрос в региональное управление ФСБ РФ.

Андрей Репин