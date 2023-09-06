Нижегородского активиста задержали по подозрению в финансировании экстремизма

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов провели обыск у местного активиста Глеба Калинычева. Как сообщает портал «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) со ссылкой на адвоката Кристину Тюрину, нижегородского оппозиционера подозревают в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом, экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован).

По данным адвоката, шесть человек в масках выломали дверь в квартиру, где живет Глеб Калинычев, и изъяли у него всю оргтехнику. После обыска его повезли на допрос в региональное управление ФСБ. Меру пресечения активисту изберут 7 сентября.

Обыск также проходит у его брата Калинычева Дмитрия.

Андрей Репин