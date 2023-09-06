Саратовская облдума забрала себе полномочия по регулированию рекламы

На 18-м очередном заседании Саратовской областной думы приняли закон, перераспределивший полномочия в сфере регулирования наружной рекламы в регионе, сообщила пресс-служба заксобрания.

Авторами законопроекта выступили спикер облдумы Михаил Исаев (ЕР), Татьяна Ерохина (ЕР), Алексей Антонов (ЕР) и глава фракции ЛДПР Дмитрий Пьяных.

Теперь в полномочия регпарламента будет входить определение на законодательном уровне типов, видов и требований к содержанию рекламных стендов.

Господин Антонов называет целью законопроекта упорядочивание рекламы в регионе и «сохранение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки». Депутат утверждает, что некие эксперты поддержали законопроект на стадии разработки.

«Гипотеза о том, что областные депутаты гораздо лучше разбираются в видах и типах рекламных конструкций, подходящих для какой-нибудь Екатериновки или Перелюба, лично у меня вызывает огромные сомнения. Это чистой воды компетенция местной власти, причем исполнительной. Сам факт, что целый региональный парламент хочет заниматься столь локальными вопросами, в большой степени его дискредитирует», — прокомментировал ранее «Ъ» ситуацию руководитель регионального общественного движения «Жить Здесь!» Александр Ермишин.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.