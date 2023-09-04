Депутаты займутся конструкциями

Депутаты Саратовской областной думы намерены унифицировать облик наружной рекламы в регионе — соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшем заседании. Авторы документа намерены забрать у муниципальных властей право определять облик изображений. Народные избранники хотят также получить возможность указывать чиновникам на непригодные места для размещения конструкций. Представители исполнительной власти уверяют, что органы МСУ сами просили разработать единый свод правил. Авторы проекта закона обосновывают инициативу необходимостью сохранения архитектурного образа городов. Общественники отмечают, что к градозащите проект отношения не имеет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Право определять места для рекламы останется за муниципалитетами

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Право определять места для рекламы останется за муниципалитетами

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Облик рекламы в Саратовской области будет определять региональный парламент. Соответствующий законопроект народные избранники рассмотрят на 18 заседании в среду, 6 сентября. Документ внесли депутаты от «Единой России» Алексей Антонов и Татьяна Ерохина, а также спикер Михаил Исаев. От фракции ЛДПР подпись под документом поставил Дмитрий Пьяных.

Авторы предлагают передать Саратовской областной думе право определять допустимые и недопустимые типы и виды рекламных конструкций на территории муниципалитетов региона «с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки».

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января следующего года. Полномочия прекратятся с истечением срока седьмого созыва (2027 год. — «Ъ»).

В минувший четверг проект закона рассмотрел комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы. Тогда спикер Михаил Исаев объяснял, что принятие проекта — лишь первый этап. После депутаты разработают нормативный акт, где перечислят конкретные параметры для внешнего вида рекламы.

На третьем этапе парламентарии будут вести совестную работу с органами МСУ, у которых останется право определять территориальную схему размещения.

Пресс-служба парламента привела слова министра по делам территориальных образований Сергея Зюзина: тот заявил, что муниципалитеты сами не раз просили о единых правилах регулирования сферы. На заседании комитета выступила и член общественного совета при думе Галина Комкова — она предположила, что норма «укладывается в единую концепцию формирования привлекательного для развития туризма имиджа региона».

Депутаты напомнили, что инициативу поддержал губернатор Роман Бусаргин.

Перераспределение полномочий позволяет более качественно подходить к вопросу размещения рекламы на уличных конструкциях — об этом свидетельствует опыт других регионов, рассказал «Ъ» один из авторов проекта Алексей ­Антонов.

«Основная цель законопроекта — разгрузить город, убрать лишний визуальный шум, который только мешает и зачастую скрывает красоту купеческой архитектуры Саратова за пестрыми картинками». По словам парламентария, конкретные требования будут разработаны с участием экспертного сообщества. Наличие единых правил «упорядочит работу в данном направлении, сделает ее более прозрачной и открытой»,— уверен господин Антонов. Новая норма предполагает переходный период, который позволит предпринимателям адаптироваться к новым условиям, добавил собеседник «Ъ».

Депутат Дмитрий Пьяных рассказал „Ъ“, что среди причин принятия законопроекта — история с рекламой бесплатного стриптиза для участников спец­операции. «Уже порядка четырех месяцев бьемся по поводу размещения баннера на Привокзальной площади. Там используют символику СВО в рекламе интимных услуг — на наш взгляд и на взгляд избирателей, это некорректно».

Собеседник «Ъ» привел в пример и рекламный баннер на выезде из Саратова в Энгельс, который закрывает вид на автомобильный мост — одну из основных достопримечательностей областного центра. По словам депутата, сегодня парламент может лишь рекомендовать муниципалитетам изменить схему размещения объектов. После вступления закона в силу указания народных избранников будут обязательны к исполнению.

Опрошенные «Ъ» участники рынка отказались комментировать нововведения до принятия конкретных правил.

«Гипотеза о том, что областные депутаты гораздо лучше разбираются в видах и типах рекламных конструкций, подходящих для какой-нибудь Екатериновки или Перелюба, лично у меня вызывает огромные сомнения. Это чистой воды компетенция местной власти, причем исполнительной. Сам факт, что целый региональный парламент хочет заниматься столь локальными вопросами, в большой степени его дискредитирует»,— рассказал «Ъ» руководитель регионального общественного движения «Жить Здесь!» Александр Ермишин.

Общественник напомнил, что нынешний спикер парламента еще в прошлом году занимал пост мэра областного центра. Подписавшись под проектом, Михаил Исаев поставил оценку собственной работе в качестве градоначальника, считает господин Ермишин: «Нет никаких оснований полагать, что с перераспределением полномочий ситуация коренным образом ­улучшится».

Собеседник «Ъ» добавил, что ссылка на сохранение архитектурного облика в проекте закона выглядит не­уместно: «Наше наследие тает на глазах, разрушаясь временем, сгорая в рукотворных пожарах и зимуя с разрушенной кровлей. Влияние типов и видов рекламных конструкций, устанавливаемых в муниципалитетах, на этот процесс пренебрежительно мало».

Никита Маркелов