Собянин открыл во Внуково станцию метро

На Солнцевской ветке метрополитена в Москве открыли последние две станции — «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». На открытие прибыл мэр Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на открытии станции «Аэропорт Внуково» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов Из метро можно попасть сразу в здание терминала по пешеходному переходу, а также выйти на вокзальную площадь и на платформу «Аэроэкспресса» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото От станции можно «Аэропорт Внуково» за 40 минут можно добраться до «Москвы-Сити», а за 23 минуты — до Большой кольцевой линии Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Станция «Аэропорт Внуково» теперь является конечной на Солнцевской (желтой) ветке метро Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на открытии станции «Аэропорт Внуково» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов Из метро можно попасть сразу в здание терминала по пешеходному переходу, а также выйти на вокзальную площадь и на платформу «Аэроэкспресса» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото От станции можно «Аэропорт Внуково» за 40 минут можно добраться до «Москвы-Сити», а за 23 минуты — до Большой кольцевой линии Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Станция «Аэропорт Внуково» теперь является конечной на Солнцевской (желтой) ветке метро Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

Он уточнил, что всего на ветке было построено 14 станций метро. «Таким образом, от делового центра до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны — 40 минут»,— отметил господин Собянин (цитата по РЕН ТВ).

Участок Солнцевской линии длиной 4,9 км с двумя станциями начали строить осенью 2019 года. Благодаря новой станции метро из аэропорта Внуково по подземному пешеходному переходу можно будет попасть из метро в здание терминала. Также со станции можно пересесть на платформу «Аэроэкспресса».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Метро до Внуково довезет».

Лаура Кеффер