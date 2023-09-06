Собянин открыл во Внуково станцию метро

На Солнцевской ветке метрополитена в Москве открыли последние две станции — «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». На открытие прибыл мэр Сергей Собянин.
Он уточнил, что всего на ветке было построено 14 станций метро. «Таким образом, от делового центра до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны — 40 минут»,— отметил господин Собянин (цитата по РЕН ТВ).
Участок Солнцевской линии длиной 4,9 км с двумя станциями начали строить осенью 2019 года. Благодаря новой станции метро из аэропорта Внуково по подземному пешеходному переходу можно будет попасть из метро в здание терминала. Также со станции можно пересесть на платформу «Аэроэкспресса».
Подробности — в материале «Ъ FM» «Метро до Внуково довезет».