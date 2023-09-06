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Коммерсантъ FM
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Собянин открыл во Внуково станцию метро

На Солнцевской ветке метрополитена в Москве открыли последние две станции — «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». На открытие прибыл мэр Сергей Собянин.

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Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на открытии станции «Аэропорт Внуково»

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на открытии станции «Аэропорт Внуково»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Из метро можно попасть сразу в здание терминала по пешеходному переходу, а также выйти на вокзальную площадь и на платформу «Аэроэкспресса»

Из метро можно попасть сразу в здание терминала по пешеходному переходу, а также выйти на вокзальную площадь и на платформу «Аэроэкспресса»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

От станции можно «Аэропорт Внуково» за 40 минут можно добраться до «Москвы-Сити», а за 23 минуты — до Большой кольцевой линии

От станции можно «Аэропорт Внуково» за 40 минут можно добраться до «Москвы-Сити», а за 23 минуты — до Большой кольцевой линии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Станция «Аэропорт Внуково» теперь является конечной на Солнцевской (желтой) ветке метро

Станция «Аэропорт Внуково» теперь является конечной на Солнцевской (желтой) ветке метро

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на открытии станции «Аэропорт Внуково»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Из метро можно попасть сразу в здание терминала по пешеходному переходу, а также выйти на вокзальную площадь и на платформу «Аэроэкспресса»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

От станции можно «Аэропорт Внуково» за 40 минут можно добраться до «Москвы-Сити», а за 23 минуты — до Большой кольцевой линии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Станция «Аэропорт Внуково» теперь является конечной на Солнцевской (желтой) ветке метро

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Он уточнил, что всего на ветке было построено 14 станций метро. «Таким образом, от делового центра до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны — 40 минут»,— отметил господин Собянин (цитата по РЕН ТВ).

Участок Солнцевской линии длиной 4,9 км с двумя станциями начали строить осенью 2019 года. Благодаря новой станции метро из аэропорта Внуково по подземному пешеходному переходу можно будет попасть из метро в здание терминала. Также со станции можно пересесть на платформу «Аэроэкспресса».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Метро до Внуково довезет».

Лаура Кеффер

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