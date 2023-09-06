Книгам не хватает красок

Типографии не нашли в России замену европейскому сырью. Крупнейшие производители печатной продукции и поставщики материалов заявили о невозможности импортозамещения в этой отрасли, сообщает РБК. Санкции на ввоз расходников для книгопечатания ввели в апреле 2022 года. Типографиям пришлось переориентироваться на азиатских поставщиков, что, по их словам, увеличивает стоимость продукции. Как это повлияет на книжный рынок? Расскажет Иван Хорушевский.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Импортозаместить отечественным у типографий не получилось. Но в Минпромторге РБК напомнили, что в Торжке есть производитель офсетных красок.
Их выпускают в небольшом количестве. Однако большинство типографий использует технику, которая требует определенного состава краски, и продукция российского завода совершенно не подходит.
А идти навстречу предприятиям и пытаться адаптировать материалы отечественные производители не горят желанием, рассказал “Ъ FM” гендиректор типографии «Парето-Принт», которая входит в топ-20 крупнейших полиграфических предприятий России, Павел Арсеньев:
«Нельзя заменить практически ничего. То есть в России не производится никаких полиграфических материалов, кроме бумаги и картона.
Нет ни красок, ни ниток, ни клея, ни офсетных пластин, и производить их, по-моему, никто не собирается. Импорт из Европы заместился импортом из Азии. Во-первых, удлинилась и подорожала логистика. Во-вторых, вся Азия работает в долларах. И, в-третьих, никто из азиатских поставщиков не собирается предоставлять какие-то льготные условия и, в общем, не стесняется в назначении цен».
В июне издательства сообщали о подорожании книг за год на 15-20%. Основная проблема — в регулярном повышении себестоимости производства. Так, цены на полиграфические услуги выросли более чем на четверть, на бумагу — на 20% за год. Однако эти факторы не самые опасные для книжного бизнеса, отмечает директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь:
«Стоимость выросла, и заметно. Увеличилась цена и самих материалов, усложнилась и подорожала логистика. И у торговцев, и у типографий резко увеличились издержки при попытках использования новых материалов. Хочу отметить два риска, которые могут возникнуть к концу года.
Первый —падение спроса, что приведет к резкому уменьшению объему изданий. А второй риск — это выход из строя оборудования типографий в тот момент, когда они еще не смогут начать адекватно заменять запчастями и оборудованием с азиатских рынков. Но я надеюсь, что это произойдет не раньше, чем летом 2024 года».
Ранее представители отрасли предупреждали, что зависимость от импортных поставок может привести к дефициту расходников и оборудования, росту цен и остановке работы предприятий. И параллельный импорт в этом случае не поможет, так как для каждой печатной машины комплектующие уникальны. Покупатели тоже вряд ли смогут терпеть постоянное увеличение стоимости продукции на рынке, подчеркивает книжный обозреватель и автор Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов:
«Читатель не может тратить на книги больше, чем сейчас. Этот вопрос будет двигаться либо в сторону сокращения печати и ухода в цифровые форматы, либо за счет каких-то изменений качества книг, поиска каких-то более дешевых, но менее проверенных материалов.
Два игрока этого рынка — и потребители, и издатели — будут искать компромисс друг для друга».
В Минцифры рассчитывают, что по итогам 2023 года книжный рынок вырастет почти на 7% в денежном выражении, но сократится на 9% в экземплярах. Ведомство связывает это с подорожанием продукции и увеличением пиратства. Трафик на неофициальных ресурсах электронных книг уже вырос на 20%.
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