Книгам не хватает красок

Типографии не нашли в России замену европейскому сырью. Крупнейшие производители печатной продукции и поставщики материалов заявили о невозможности импортозамещения в этой отрасли, сообщает РБК. Санкции на ввоз расходников для книгопечатания ввели в апреле 2022 года. Типографиям пришлось переориентироваться на азиатских поставщиков, что, по их словам, увеличивает стоимость продукции. Как это повлияет на книжный рынок? Расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Импортозаместить отечественным у типографий не получилось. Но в Минпромторге РБК напомнили, что в Торжке есть производитель офсетных красок.

Их выпускают в небольшом количестве. Однако большинство типографий использует технику, которая требует определенного состава краски, и продукция российского завода совершенно не подходит.

А идти навстречу предприятиям и пытаться адаптировать материалы отечественные производители не горят желанием, рассказал “Ъ FM” гендиректор типографии «Парето-Принт», которая входит в топ-20 крупнейших полиграфических предприятий России, Павел Арсеньев:

«Нельзя заменить практически ничего. То есть в России не производится никаких полиграфических материалов, кроме бумаги и картона.

Нет ни красок, ни ниток, ни клея, ни офсетных пластин, и производить их, по-моему, никто не собирается. Импорт из Европы заместился импортом из Азии. Во-первых, удлинилась и подорожала логистика. Во-вторых, вся Азия работает в долларах. И, в-третьих, никто из азиатских поставщиков не собирается предоставлять какие-то льготные условия и, в общем, не стесняется в назначении цен».

В июне издательства сообщали о подорожании книг за год на 15-20%. Основная проблема — в регулярном повышении себестоимости производства. Так, цены на полиграфические услуги выросли более чем на четверть, на бумагу — на 20% за год. Однако эти факторы не самые опасные для книжного бизнеса, отмечает директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь:

«Стоимость выросла, и заметно. Увеличилась цена и самих материалов, усложнилась и подорожала логистика. И у торговцев, и у типографий резко увеличились издержки при попытках использования новых материалов. Хочу отметить два риска, которые могут возникнуть к концу года.

Первый —падение спроса, что приведет к резкому уменьшению объему изданий. А второй риск — это выход из строя оборудования типографий в тот момент, когда они еще не смогут начать адекватно заменять запчастями и оборудованием с азиатских рынков. Но я надеюсь, что это произойдет не раньше, чем летом 2024 года».

Ранее представители отрасли предупреждали, что зависимость от импортных поставок может привести к дефициту расходников и оборудования, росту цен и остановке работы предприятий. И параллельный импорт в этом случае не поможет, так как для каждой печатной машины комплектующие уникальны. Покупатели тоже вряд ли смогут терпеть постоянное увеличение стоимости продукции на рынке, подчеркивает книжный обозреватель и автор Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов:

«Читатель не может тратить на книги больше, чем сейчас. Этот вопрос будет двигаться либо в сторону сокращения печати и ухода в цифровые форматы, либо за счет каких-то изменений качества книг, поиска каких-то более дешевых, но менее проверенных материалов.

Два игрока этого рынка — и потребители, и издатели — будут искать компромисс друг для друга».

В Минцифры рассчитывают, что по итогам 2023 года книжный рынок вырастет почти на 7% в денежном выражении, но сократится на 9% в экземплярах. Ведомство связывает это с подорожанием продукции и увеличением пиратства. Трафик на неофициальных ресурсах электронных книг уже вырос на 20%.

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Яна Загоровская