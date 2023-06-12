Заводы замещают оборудование

Каждый пятый российский завод не может отказаться от импортного оборудования. О высокой зависимости от иностранной техники говорят две трети предприятий, показал опрос Высшей школы экономики. Как рассказали “Ъ FM” главы компаний, отечественное оборудование зачастую подходит только для малых объемов производства, азиатские аналоги уступают в качестве. Как промышленники выходят из положения? Расскажет Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представители заводов, фабрик и комбинатов отмечают, что проблемы с импортным оборудованием хоть и возникают, но пока касаются в основном замены комплектующих. Производитель сыра «Кабош» в начале 2022-го заказал немецкий агрегат для герметичной упаковки. К декабрю он приехал, но одна из деталей вскоре сломалась. Компания из Германии на контакт не шла, вспоминает основатель и президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев:

«Рамка негерметично запаивала, ничего плохого с сыром не происходило, но его приходилось несколько раз обрабатывать. Снимать пленку, когда у вас тонна сыра — это одна история. Другая — когда у вас 100 т, и ничего не предусмотрено для этого. Людям приходилось работать в три смены.

На протяжении почти двух месяцев детали вывозили через Турцию буквально в рюкзаке. В Китае сыродельное оборудование вообще не развито, а по качеству оно, как российское производства 90-х. Современное отечественное может подойти небольшим фирмам, но для завода, где обрабатывается 300-400 т молока, нет».

Одной из самых импортозависимых пищевую промышленность назвали и аналитики ВШЭ. Немало проблем и у производителей бумажной продукции. В типографии «Абсолют» используют печатные машины и прессы из Германии и Японии. Запчасти, завезенные через серый импорт, обходятся втрое дороже. Сейчас это главный фактор роста конечных цен, объясняет директор типографии «Абсолют» Виктор Убейко:

«Цены смогли поднять только на 40%. Азиатские детали, к сожалению, не подходят. Сейчас практически никто ничего не покупает, ни у кого денег нет. Одна из моих машин прослужит лет 25. Что касается постпечатного оборудования — обложки, календари — тут есть возможность замещения на отечественное оборудование. Оно выигрывает по цене, а по качеству не уступает, даже многие китайские аналоги уже меняют на российские».

Производители мебели проблемы с импортозамещением серьезными не называют. Дорогую зарубежную технику, как утверждают сами участники рынка, они закупали в основном, чтобы удовлетворить запросы некоторых зарубежных ритейлеров вроде OBI и «Леруа Мерлен». Сейчас заказы от них не поступают, а для работы подходят и более бюджетные азиатские аналоги. Правда у этих машины все же есть недостатки, отмечает директор по развитию мебельной фабрики «Ластра» в Нижнем Новгороде Артемий Куликов:

«Отечественные станки используются для малого объема — это у нас где-то 95%. Импортные станки — Италия, Германия — присадка, раскрой. Также есть б/у детали хорошего качества. Расширяем парк станков за счет китайских, турецких, там идет полная гарантия. Если какие-то ошибки в коде, они в режиме реального времени могут все исправить. У некоторых китайских производителей точность меньше, размер может отличаться на и полмиллиметра, и на миллиметр. Это все донастраивается, но требует адаптации».

А вот на заводе «Элкат» для изготовления катанки и проволоки все еще используют станки Siemens Energy. Запчасти теперь закупают у китайских заводов, услугами которых пользуется сам немецкий гигант. Выходит даже дешевле, говорит гендиректор завод «Элкат» Максим Третьяков:

«Для нас это был вопрос времени и усилий: приехать, посмотреть на завод, взять своих технических специалистов. В Китае любой вид оборудования производят от пяти и больше производителей. Я даже без игнора от американского поставщика все равно бы покупал китайское: европейское и американское оборудование — это год ожидания поставки. В КНР это делают за шесть месяцев. Логистика стала дороже на 30-50%, и стоимость китайских товаров тоже возросла, вышло то на то».

Частично или полностью ушли с рынка производители спецтехники: американская Caterpillar, японские Komatsu и Hitachi. Токио и сам запретил экспорт в Россию оборудования для добычи полезных ископаемых, а также другой техники для работы на месторождениях.

Запчасти сейчас заказывают у российских заводов, говорит доктор экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, в угольной промышленности ситуация сложнее, чем в металлургии:

«Срок разработки российского аналога какой-нибудь иностранной детали может занимать до года и даже больше. Трудности — это автоклавное оборудование для переработки упорных руд под большим давлением. Такие минеральные агрегаты, что извлечь металл, например, золото, из них очень тяжело. Китайское обогатительное оборудование я даже не встречал. В меньшей степени горное оборудование — это экскаваторы, самосвалы, которые либо у нас производят, либо в Белоруссии».

Самая низкая импортозависимость, если верить опросу ВШЭ — у предприятий по добыче нефти и газа. В Минпромторге и вовсе заявляют, что сейчас 60% используемой в России техники для бурения, исследований скважин и сейсморазведки российского производства. В 2014-м доля не превышала 40%.

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Елизавета Скобцова