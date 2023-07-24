Для старшекурсников УрФУ учебный год начнется с 18 сентября

Большинство студентов Уральского федерального университета (УрФУ) начнут учебный год с 18 сентября. Соответствующий приказ подписал ректор Виктор Кокшаров, сообщили в Telegram-канале УрФУ.

Как указано в документе, для бакалавров-первокурсников очного отделения УрФУ учебный год начнется в понедельник, 4 сентября, а для студентов остальных курсов — 18 сентября. Магистры-первокурсники очно-заочного и заочного отделений приступят к учебе 2 октября. Для студентов Института технологий открытого образования (ИТОО) УрФУ учебный год начнется с 1 ноября.

Ранее Виктор Кокшаров сообщил, что учебный год у студентов УрФУ может начаться позже обычного. По его словам, это связано с заселением в общежития в Новокольцовском районе и с возможностью пользоваться общественным транспортом.

Полина Хабарова

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