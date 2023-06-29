УрФУ планирует снести часть общежитий в Екатеринбурге, которые не подлежат ремонту

Старые общежития Уральского федерального университета (УрФУ) будут постепенно ремонтироваться, а где реконструкция невозможна — здания будут сноситься, а не их месте строиться новые. Об этом сообщил ректор Виктор Кокшаров на встрече со студентами.

«Потребность в общежитиях у нас очень большая. По количеству бюджетных мест нам нет равных в стране. В этом году на бюджетные места нам нужно набрать 9,8 тыс. человек, а всего набираем около 15 тыс. человек. Наша задача — максимально обеспечить их комфортабельным жильем».

В 2023 году в общежитиях УрФУ насчитывается 9,8 тыс. мест. По словам господина Кокшарова, на заселение в общежитие могут претендовать все, кто не живет в Екатеринбурге.

Заселение в новые общежития УрФУ в Новокольцовском районе планируется 15 сентября. По его словам, заселение может начаться и раньше — 11 сентября, а начало учебного года для старшекурсников будет подстроено под заселение студентов в кампус и возможности пользоваться транспортом.

Напомним, студенты УрФУ составили петицию с просьбой не переселять их в новые общежития. Учащиеся опасаются, что путь в университет будет слишком долгим, что в самом кампусе не развита инфраструктура, а ежемесячная цена за общежитие слишком высокая.

Полина Хабарова

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