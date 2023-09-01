Валюте подбирают степень контроля

Центробанк собирается продлить ограничения на операции с наличной валютой. Лимит на снятие со счета не более $10 тыс. или эквивалента €10 тыс. пока действует до 9 сентября. Однако санкционный запрет на поставку в Россию наличных долларов и евро все еще действует, поэтому и ограничение регулятор планирует продлить, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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Вместе с тем у регулятора возникли разногласия с Минфином по поводу контроля за движением капиталов. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство выступает за ужесточение в этой сфере, в отличие от Центробанка. Хотя еще в прошлом году все было наоборот.

Сейчас глава ЦБ Эльвира Набиуллина настаивает на сохранении только зеркальных ответных мер, чтобы не усложнять жизнь бизнесу. Но министр финансов заявил, что вместе с ЦБ они ищут консенсус.

Дискуссия разгорелась на фоне резкого ослабления рубля. В середине июля курс доллара превышал 100 руб. 1 сентября он находился на уровне 96.

Поможет ли ужесточение контроля за капиталами укрепить российскую валюту? На вопрос “Ъ FM” ответил экономист Сергей Хестанов:

«Если бы репатриация валютной выручки выросла, это неизбежно привело бы к некоторому увеличению предложения валюты и к ее более низкому курсу относительно рубля. Но это одновременно создает существенные трудности для импортеров, потому что сейчас движение валюты хоть за пределы России, хоть в Россию, осуществляется гораздо медленнее, сложнее и дороже.

Так что, скорее всего, истинная причина, по которой ЦБ выступил против форсирования возврата валютной выручки, — это нежелание создавать большие проблемы не только экспортерам, но и импортерам.

Вместе с тем компромисс всегда возможен. С одной стороны, наивно ожидать абсолютного отсутствия контроля за движением капиталов, такого не было даже в самые благополучные годы.

Но, с другой, полный контроль означал бы буквально коллапс некоторых видов импорта, что крайне нежелательно.

Не исключено, что методом последовательных проб и ошибок будет найден какой-то приемлемый компромиссный вариант.

Главная опасность излишне жесткого контроля за движением капитала — это то, что в этих условиях внутри российской экономики неизбежно накопятся разного рода противоречия и перекосы подобные тем, которые наблюдались в экономике позднего СССР».

В середине августа «Ведомости» сообщали, что после совещания у президента, в котором участвовали представители Центробанка и Минфина, власти решили не вводить строгих мер для укрепления рубля. Тогда речь шла о том, чтобы вновь обязать экспортеров продавать валюту внутри страны, а также ограничить движение капитала.

1 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина вновь отметила, что требование об обязательной продаже валюты не будет эффективной мерой, поскольку экспортеры получают выручку в основном в рублях. При этом она заявила, что необходимо повышать привлекательность именно российской нацвалюты, а увеличение ключевой ставки постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса.

И директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг согласен, что работать надо именно с рублем:

«Двигаться можно, наверное, в двух направлениях. Первое — это совершенствование механизмов хеджирования процентных валютных исков. То есть развитие на базе российской биржевой инфраструктуры инструментов, которые позволят экономическим агентам защищаться от не очень прогнозируемых колебаний того же курса валюты, например.

Но если мы говорим о том, что можно было бы сделать быстро и прямо сейчас, то это больший контроль за движением капитала. Причем в данном случае он должен быть за движением не иностранной валюты, а российской валюты за рубеж.

Ведь в значительной мере внешнеторговые операции, формирование курса происходят за пределами Российской Федерации. Там тоже формируется достаточно активный валютный рынок с участием рубля, и на него нужно некоторым образом воздействовать.

Но воздействовать, я подчеркну, не рестрикциями, связанными с движениями валюты, а управлением именно рублевой денежной массой и рублевыми потоками».

Вместе с тем главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин считает, что у ЦБ есть и более эффективные инструменты влияния на курс, чем повышение ключевой ставки. Ее дальнейший рост, по его словам, может привести к замедлению роста экономики:

«Мы решаем краткосрочную проблему. И ни меры регулирования движения капитала, ни продажи валютной выручки, ни повышение ключевой ставки не являются хорошим инструментом для этого.

Простой и нормальный инструмент, более чем естественный в этих условиях, если официальные заявления относительно золотовалютных резервов верны, — это продажи валюты.

Есть же юани, и вроде их много, почти сотни миллиардов. Не так сильно они сократились с момента, когда начались эти интервенции. Есть и золото, которое якобы можно превратить в другие валюты, а, значит, и в юань тоже. Это помогло бы пополнить юаневые резервы.

Вот все, что было нужно для того, чтобы вообще, возможно, не пришлось повышать ключевую ставку. Но почему-то это выпадает за пространство дискуссии, и она ведется по поводу инструментов, которые, как мне кажется, для эффективного решения конкретно этой проблемы не предназначены.

В моем понимании, уже произошедшее повышение ставки — это обещание довольно близкой рецессии. А если и дальше ее повышать, то замедление темпов экономического роста просто быстрее наступит. При этом, решит ли такая мера проблему с курсом, большой вопрос».

На этом фоне Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки в ближайшее время маловероятно. В последний раз регулятор повысил ее до 12% из-за увеличения инфляционных рисков.

По словам главы регулятора, основные проблемы сейчас — это высокие темпы роста кредитования, бюджетный импульс, инфляционные ожидания, а также ослабление рубля.

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Владислав Викторов