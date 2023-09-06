Министр энергетики Бельгии считает маловероятными санкции против газа из РФ

Министр энергетики Бельгии Ван дер Стретен считает, что Евросоюз должен отказаться от импорта российского топлива из Москвы к 2027 году, чтобы не оказаться его «заложником». Однако введение санкций против российского газа она сочла маловероятным. О перспективах отказа от топлива из Росси с ней побеседовала The Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP

По словам министра, Бельгия входит в число крупнейших в мире получателей сжиженного природного газа из России благодаря своему статусу транзитного узла. Согласно данным неправительственной организации Global Witness, в этом году ЕС будет импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России в рамках усилий по диверсификации поставок по трубопроводам. По этим данным, Бельгия — третий по величине импортер российского СПГ в мире. На долю Бельгии приходится 17% экспорта российского топлива, она уступает только Китаю и Испании.

Министр энергетики заявила, что она «недовольна тем фактом, что российский СПГ все еще поступает в ЕС и через Бельгию». Она отметила, что только 2,8% импорта остается Бельгии, а остальная часть идет транзитом в другие страны. Бельгийский порт Зебрюгге — крупный центр перевозки СПГ. Основные импортеры топлива из Бельгии — Германия и Нидерланды.

По словам министра, Бельгия поддержала бы введение санкций в отношении российского СПГ, однако такой шаг маловероятен и требует поддержки всех стран ЕС. «Самое эффективное, что мы можем сделать... заключается в том, чтобы отучить себя от ископаемого топлива в целом и убедиться в том… что мы можем сами контролировать энергию»,— заявила министр.

Недавно запущенный на заводе производителя клея Avery Dennison проект по производству тепловых батарей в бельгийском городе Тюрнхаут частично может помочь сократить годовое потребление газа в Бельгии в среднем на 9%. Например, проект мог бы полностью заменить газ в самые жаркие месяцы. ЕС выделил на производство тепловых батарей €1,43 млн и профинансировал производство 70% их компонента.

Анастасия Ларина