Балицкий: села Работино больше нет

Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил в эфире «Первого канала», что село Работино в Запорожской области полностью разрушено после ожесточенных боев. По его словам, село находится в серой зоне, ни российских, ни украинских военных в нем нет.

«Работина, в принципе, не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет, потому что там были такие ожесточенные бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции»,— сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Евгения Балицкого, сейчас территория села находится в «серой зоне». Как отметил врио главы региона, там нет ни украинских, ни российских военных. «Потому что, если там оставаться, (военные. — ''Ъ'') попадают под прицельный артиллерийский обстрел»,— сказал господин Балицкий.

Ранее сегодня он сообщил о напряженной обстановке на линии фронта в регионе. По его словам, украинская армия достигла первого оборонительного рубежа российских войск и «валит толпами» в пяти районах Запорожской области.

26 июля Минобороны заявило о возобновлении наступления ВСУ в Запорожской области. 22 августа власти Украины сообщили, что украинская армия вошла в поселок Работино. Глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин говорил, что украинские военные подняли в Работино «рой ударных беспилотников». Он описал ситуацию в поселке словом «месиво».