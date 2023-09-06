В Новосибирске приземлился первый за 30 лет прямой рейс из Мьянмы

В Новосибирск прибыл первый самолет, который осуществляет прямой рейс из Мьянмы в Толмачево, сообщается в официальном Telegram-канале облправительства «Новосибирь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Рейсы будут выполняться авиакомпанией Myanmar Airways International в два города Мьянмы – в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае», - сказано в сообщении.

Борт встретили первый заместитель губернатора Юрий Петухов и полномочный посол Республики Союз Мьянма в РФ господин Лвин.

О возобновлении прямого авиасообщения между РФ и Мьянмой стало известно 15 июня этого года. Как тогда сообщалось, рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск.

В ноябре прошлого года Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытого прямого авиасообщения. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в декабре авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск Росавиации на осуществление полетов из Новосибирска, Красноярска и Иркутска в столицу Мьянмы Янгон.

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Александр Киселев