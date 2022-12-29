«Уральские авиалинии» получили допуск на полеты в Мьянму из трех городов Сибири

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск на осуществление полетов из Новосибирска в столицу Мьянмы Янгон. Об этом говорится в приказе Росавиации от 27 декабря.

Приказ опубликован на сайте агентства. Согласно документу, ведомство разрешило «Уральским авиалиниям» полеты с частотой семь раз в неделю. Кроме того, та же авиакомпания получила допуск на маршруты в Янгон из Красноярска и Иркутска дважды в неделю. До сих пор ни одна из авиакомпаний не совершала рейсов из городов Сибири в Мьянму.

В августе 2022 года лидер этой страны Мин Аун Хлайн предложил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову открыть консульство в Новосибирске. Позже министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о том, что несколько российских компаний заявили о готовности к осуществлению грузоперевозок в Мьянму.

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Валерий Лавский