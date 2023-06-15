Myanmar Airways International планирует открыть рейс из Мьянмы в Новосибирск

Прямой авиарейс свяжет Новосибирск с Мьянмой с июля этого года. Об этом сообщил вице-премьер и министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в следующем месяце, его будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International. Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск»,– сказал вице-премьер РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума. На форуме государство, расположенное в Юго-Восточной Азии, представляет программу развития дружеских связей с Россией.

В ноябре 2022 года Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытого прямого авиасообщения. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в декабре авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск Росавиации на осуществление полетов из Новосибирска, Красноярска и Иркутска в столицу Мьянмы Янгон.

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Валерий Лавский