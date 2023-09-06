РБК: на Камчатке прекратили полеты на чешских самолетах из-за дефицита запчастей

В Камчатском крае с 1 сентября остановлены полеты на чешских самолетах L-410 из-за нехватки запчастей. Об этом РБК сообщила пресс-служба правительства региона. Информацию также подтвердили в пресс-службе единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Камчатка стала вторым российском регионом, который отказался от эксплуатации иностранных воздушных судов. В начале 2023 года аналогичное решение приняли власти Коми.

В 2010–2011 годах на Камчатку поступили три новых L-410, произведенные на чешском заводе Aircraft Industries. Их приобрели на средства федерального и регионального бюджетов. Представитель камчатских властей сообщил РБК, что остановка эксплуатации L-410 связана с «окончанием ресурсов» — самолеты нельзя больше эксплуатировать по регламенту. «К этой ситуации привели сложности с поставками по параллельному импорту», — добавил он.

Преcc-секретарь «Авроры» Артур Ди отметил, что техническое обслуживание L-410 затрудняется из-за логистических издержек и выросших цен на запчасти. По его словам, эксплуатация чешских самолетов на Камчатке приостановлена до того момента, пока вопрос поставки запчастей не будет решен. Вопрос поддержания летной годности L-410 правительство Камчатки пытается решить, в частности, за счет Уральского завода гражданской авиации. «Мы думаем, что вопрос будет решен в ближайшее время. Срок восстановления перелетов зависит от решения этих вопросов», — отметил представитель краевых властей.

В пресс-службе «Авроры» заявили, что из-за остановки полетов на чешских самолетах транспортная доступность населенных пунктов Камчатского края нарушена не будет. L-410 заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия.

Камчатка стала вторым российском регионом, отказавшимся от эксплуатации западных самолетов. В начале 2023 года самолеты L-410 прекратила использовать компания «Комиавиатранс» из Республики Коми. Причинами отказа от эксплуатации самолетов также стали санкции и дефицит запчастей. По данным Росавиации, в настоящее время в России остается семь коммерческих операторов L-410, в авиапарках которых находится 28 таких самолетов.

После начала вооруженного конфликта на Украине авиакомпаниям России запретили использовать европейские самолеты, а сданные в лизинг по старым контрактам призвали вернуть в течение месяца. По данным «Ъ», три российские авиакомпании согласовали с Минтрансом выделение средств ФНБ на приобретение самолетов у западных лизингодателей. Среди них — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly. 5 сентября «Аэрофлот» сообщил, что переоформил в российскую собственность 18 самолетов ирландской AerCap.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минтранс готовит самолеты для денег».