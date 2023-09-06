Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что третья мировая война уже началась

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе выступления на Киевском форуме безопасности заявил, что третья мировая война уже началась. Он также подчеркнул необходимость скорейшего вступления Украины в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

«Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу», — сказал господин Данилов на форуме, трансляция которого велась в YouTube. Он также подчеркнул, что настойчивость всех граждан Украины доказывает, что страна в скором времени должна стать членом НАТО.

По словам секретаря СНБО, текущие геополитические обстоятельства подсказывают, что украинский конфликт не станет последним в мире. Господин Данилов также высказал предположение, что после украинского конфликта изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. По словам господина Зеленского, страна стремится вступить в альянс из соображений безопасности. На саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11 июля страны блока решили упростить путь вступления Украины в НАТО, отменив выполнение плана действий по членству.

Милена Костерева