Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ласкающая психиатрия

Начали действовать новые правила оказания психиатрической помощи

С 1 июля в поликлиниках должны открыться кабинеты медико-психологической поддержки — обратиться к психологу можно будет в рамках ОМС. Такие правила вводит новый порядок оказания психиатрической помощи населению — теперь она станет доступней, пациенты получат возможность обратиться к специалисту, не дожидаясь критического ухудшения. Документ регулирует и деятельность врачей-сексологов: такие специалисты не появятся «в каждой поликлинике», как предполагали ранее СМИ, но будут работать в ПНД. В данном случае врачей настораживает их функционал: согласно формулировке приказа, они будут оказывать помощь в том числе при «расстройствах половой ориентации и половой идентификации», которые не всегда считаются нарушениями, с точки зрения Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, понять, как именно будет строиться работа сексологов в ПНД, можно будет лишь после публикации официальных пояснений, отмечает эксперт.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 июля медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения будет оказываться по новому порядку. Он утвержден приказом Министерства здравоохранения №668н, который сменил прошлый приказ Минздравсоцразвития от 2012 года. Теперь в поликлиниках появятся кабинеты медико-психологической поддержки. В рамках ОМС туда можно будет обратиться за психологической помощью; для этого министерство ввело новую ставку — медицинского психолога. Задачи этих специалистов — консультировать пациента, членов его семьи либо иных законных представителей; мотивировать пациента к соблюдению рекомендаций врача; направлять лиц с признаками заболеваний на консультацию к специалистам, в том числе в учреждения, оказывающие медпомощь при психических расстройствах. По словам министра Михаила Мурашко, «еженедельно заслушиваются регионы по данному направлению, идет укомплектование кадров».

Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Светлана Шпорт говорит, что новый порядок направлен на интеграцию психиатрической службы в общее звено здравоохранения. Он позволяет организовывать работу «по модульному принципу»: организовывать кабинеты или отделения в первичном звене, разворачивать соматопсихиатрические отделения в многопрофильных больницах, по необходимости открывать кабинеты нозологической направленности (суицидологические, гериатрические).

Документ дает возможность привлекать в работу психиатрической службы медицинских психологов на этапе первичного звена. Также он определяет нормативные принципы по организации медицинских мер принудительного лечения.

Психиатр-нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев говорит, что врачебное сообщество приветствует изменения, так как они снижают порог доступа к психотерапевтической помощи для широких групп населения. Благодаря этому пациенты с психиатрическими диагнозами не будут стигматизированы. «Как было раньше: если человек начинал подозревать у себя психиатрическое заболевание, у него было два варианта — обратиться в платный медицинский центр или в психоневрологический диспансер по ОМС,— говорит господин Исаев.— Во втором случае очень многих останавливал страх, что постановка психиатрического диагноза может привести к ограничению в правах (запрет на управление автомобилем, работу на государственной службе, получение справки на оружие) или даже к принудительной госпитализации в психиатрическую больницу. В такой ситуации очень и очень многие не получают помощи, лечатся самостоятельно, что может быть опасно как для пациентов, так и для окружающих».

С введением нового порядка пациенты, столкнувшиеся с проблемами, должны получить возможность обратиться за помощью, не дожидаясь ухудшения.

Господин Исаев подчеркивает, что ряд психических и невротических состояний чаще всего проявляются поначалу соматическими жалобами — на уровне работы других внутренних органов. Поэтому пациенты в первую очередь обращаются к врачам общей практики в поликлинику или узким специалистам. Теперь врач в поликлинике, обнаружив, что причина симптомов лежит в психиатрической плоскости, может оперативно направить пациента к психотерапевту, говорит эксперт.

Необходимость широкого охвата населения психотерапевтической и психиатрической помощью особенно возросла в последние два-три года в связи с COVID-19 и постковидными осложнениями, добавляет Руслан Исаев. Многие из них напрямую влияют на психический статус и могут стать причиной дебюта невротических состояний или психических заболеваний.

Еще одно важное положение порядка: в нем впервые отрегулирована деятельность врача-сексолога. Некоторые СМИ предположили, что наряду с психотерапевтами в поликлиниках появятся и эти специалисты, но в Минздраве говорят, что это неправильное понимание сути изменений. «Порядком предусмотрена возможность создания кабинетов врача-сексолога в структуре специализированных медицинских организаций — это психоневрологические диспансеры и поликлинические отделения психиатрических больниц,— говорят в ведомстве.— Открытие таких кабинетов носит модульный — необязательный — характер для каждой такой медицинской организации».

Впрочем, прописанные в документе функции кабинетов сексологов в ПНД все равно вызывают вопросы. Среди них упомянуто оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи лицам, страдающим «психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией»; «расстройствами половой идентификации и сексуального предпочтения»; семейно-сексуальными дисгармониями; сексуальными дисфункциями.

Предусмотрено, в частности, применение совместно с врачом-психиатром «принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, страдающих сексуальными расстройствами».

Там же говорится про «организацию и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике сексуальных расстройств».

В документе не уточняется, о каких именно сексуальных расстройствах идет речь. Отметим, в МКБ-10 (международная классификация болезней ВОЗ) обозначены следующие расстройства сексуального предпочтения:

  • фетишизм,
  • фетишистский трансвестизм,
  • эсгибиционизм,
  • вуайеризм,
  • педофилия,
  • садомазохизм,
  • расстройства сексуального поведения и другие.

В МКБ-11, утвержденной в 2019 году, транссексуализм и гермафродитизм перенесли в подраздел «гендерные несоответствия» — их больше не считают нарушением или расстройством. Также меняются формулировки, касающиеся педофилии: в МКБ-9 она была определена как «половое извращение», в МКБ-10 — как «сексуальная тяга к детям», а в МКБ-11 говорится про «педофильное расстройство». Как сообщал “Ъ”, именно эти два изменения, связанные с подходами к транссексуализму и педофилии, вызвали у российских чиновников и депутатов критику МКБ-11 и споры о том, нужно ли ее принимать.

Судьба законопроекта о запрете на гендерный переход пока не решена

Психиатр-сексолог Олег Старостин считает дополнительную регуляцию деятельности сексологов излишней. Он отмечает, что сексология в России развивалась в рамках психиатрии и фактически является ее субдисциплиной. Поэтому она регулируется всеми законами и подзаконными актами, касающимися психиатрической помощи, а сексолог — вторая специальность психиатра. Сейчас, по его словам, в должностной инструкции сексолога написано, что «обязанность врача-сексолога — оказывать “квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности”, и он имеет право самостоятельно устанавливать диагнозы».

По мнению господина Старостина, главная проблема в том, что новый порядок признает психическим расстройством «половую ориентацию и половую идентификацию».

Это, утверждает Олег Старостин, идет вразрез не только с МКБ-11, но и с принятой и применяемой в России МКБ-10. «Во-первых, корректно говорить не “половую”, а “сексуальную ориентацию”. И не “половую идентификацию”, а “гендерное несоответствие”,— указывает врач.— А во-вторых, как мы знаем, с 1991 года любая сексуальная ориентация, какая бы она ни была — би-, гомо-, асексуальность,— не рассматривается как психическое расстройство. Квалифицированные сексологи понимают, что сексуальная ориентация — это не диагноз и неэтично браться за ее изменение». Руслан Исаев, в свою очередь, не спешит комментировать положения порядка: «Как будет строиться работа сексологов, можно будет сказать лишь после публикации официальных пояснений».

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...