Каждый седьмой россиянин хочет, чтобы его дети жили в Москве

Каждый четвертый россиянин хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве или Санкт-Петербурге, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Доля тех, кто выбрал Москву, составила 14%, в то время как Петербург назвал каждый десятый респондент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Среди основных причин, по которым россияне предпочли бы два крупнейших города страны,— возможность получить хорошее образование (42%), обеспечить достойный доход (53%), «пробиться во власть» или стать влиятельным человеком (39%). «Подобные результаты нельзя считать исключительно положительными. Потенциально это может спровоцировать развитие уже существующего противостояния между столицей и остальными городами, население которых чувствует себя обделенным, так как якобы все налоги идут на содержание города»,— отметили во ВЦИОМе.

Любой другой крупный город России предпочел 21% респондентов, при этом почти половина из них выбрала бы город-миллионник. Чуть больше россиян (23%) хотели бы, чтобы их ребенок жил в небольшом городе, сельскую местность выбрало лишь 10% опрошенных. Чаще всего респонденты указывали местность за пределами Москвы и Петербурга из-за хорошей экологической ситуации (67%) и возможности решить проблему с жильем (48%).

Меньше всего россияне хотели бы, чтобы их ребенок жил за границей — таких оказалось всего 7%. Это минимум с начала наблюдений ВЦИОМа: с 2006 года число россиян, выбравших для своих детей «заграницу», колебалось от 9% до 12%.

Эмилия Габдуллина