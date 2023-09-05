Послали все полимеры

Правительство приграничной Курской области может скорректировать экспортную стратегию региона на период до 2030 года, принятую в 2020-м. Выяснилось, что отдельные отрасли курской промышленности — производство безводных красок и лаков на основе полимеров, а также низковольтных распределительных устройств — почти весь объем экспортных поставок отгружали на Украину, а еще в трех отраслях соседняя страна рассматривалась как одно из самых перспективных направлений. Теперь власти составили список «дружественных» и перспективных для экспорта стран в СНГ, Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке, которые могут заместить Украину как рынок сбыта. Эксперты считают, что выстраивание новых каналов поставок реально, но может занять около трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспорт лакокрасочной продукции можно переориентировать на страны с жарким климатом, считают аналитики

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Экспорт лакокрасочной продукции можно переориентировать на страны с жарким климатом, считают аналитики

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Губернатор Курской области Роман Старовойт внес в областную думу проект закона о внесении изменений в приложение (экспортная стратегия) к стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года (принята в декабре 2020-го). Он опубликован на сайте регионального парламента. Когда депутаты могут рассмотреть проект, не указано.

В пояснении к законопроекту говорится, что он нужен в связи с «изменившейся внешней средой и новыми задачами по переориентации экспортных поставок на новые рынки». Такие задачи, в частности, ставились на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в феврале 2023 года.

Исходя из документа, промышленность Курской области до 2022 года отгружала значительные объемы товаров на Украину. В среднем в конце 2010-х ежегодно в страну вывозилась продукция на сумму до 4 млрд руб.; основные товары — изделия из пластмасс и свинца, черные металлы, каучук и резина, масла и жиры. Согласно законопроекту, в 2015 году Украина занимала 14% в структуре курского экспорта, в 2016–2018 годах — 11%, более поздние показатели не приводятся. Соседняя страна традиционно была вторым по объему направлением экспорта, тогда как лидер менялся: в 2015 и 2016 годах им был Китай, в 2017-м — Казахстан, в 2018-м — Словакия.

Но в отдельных отраслях диверсификация направлений была крайне низкой, следует из документа. Так, на Украину шло 99,88% экспортируемых курских безводных красок и лаков на основе «прочих» полимеров (абсолютные цифры не раскрываются). В соседнюю страну уходило 76,3% (около 100 млн руб. ежегодно) вывозимого за рубеж объема низковольтных электрораспределительных устройств. Теперь краски и лаки предлагается экспортировать в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Индию, Монголию, Армению, Молдову и Таджикистан; низковольтные распределительные устройства — в Узбекистан, Китай, Индию, Монголию и Армению.

Еще для нескольких отраслей курские власти рассматривали Украину как перспективный экспортный рынок. Таким он должен был стать, к примеру, для сладкого сухого печенья, которое экспортировалось из региона в 20 стран примерно на 700 млн руб. ежегодно. Исходя из документа, расширение поставок планировалось на рынки Беларуси, Китая и Украины; теперь Украина из этого перечня исключена. Аналогичная ситуация сложилась с «прочими резиновыми изделиями», экспорт которых теперь планируют развивать только в Казахстан. Свинцовые аккумуляторы хотели активнее вывозить в Украину и Грузию, теперь же — в «дружественные страны».

«В связи с ухудшением отношений между Россией и Украиной... Курская область практически потеряла один из крупнейших рынков сбыта с наработанными связями и перспективами расширения,— говорится в поправках.— Свертывание приграничного сотрудничества Курской… и Сумской областей уже привело к выпадению существенной части доходов из общего объема экспортных поступлений региона (цифры не приводятся.— «Ъ»). Высоки риски замещения (курских товаров) у украинских потребителей продукцией из других стран. Это прежде всего уже отразилось на предприятиях промышленности Курской области, в первую очередь нефтехимии, поскольку доля промышленных товаров в общем объеме регионального экспорта на Украину составляла 70%».

Однако курские власти по-прежнему рассчитывают на рост несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году (по оптимистическому сценарию — на 70% к 2020 году до $1,4 млрд). Для этого планируется реализация целого ряда мер, в том числе создание четырех экспортных кластеров — в химии (на базе ООО «Курскхимволокно»), фармацевтическом производстве («Фармстандарт-Лексредства»), животноводстве (ООО «Мираторг-Курск») и машиностроении (Курский электроаппаратный завод).

Из перспективных направлений экспорта курские власти исключили не только Украину. Так, из списка предлагаемых в документе направлений вывоза легковых автомобилей с объемом двигателя от 2,5 л (Курская область был вторым регионом ЦФО по их экспорту) выбыла Финляндия, остались Белоруссия и Казахстан. Перспективными странами для вывоза автоматических выключателей до 1000 В больше не считается Венгрия (но остались Индия и Китай), низковольтных переключателей — Германия.

В законопроекте приводится перечень «перспективных рынков» с учетом «изменений внешней среды». В список вошли страны СНГ, в том числе Туркмения, а также отдельные страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Индонезия, Филиппины, Малайзия), Африки (Эфиопия, ЮАР, Судан, Ангола, Зимбабве) и Латинской Америки (Куба, Венесуэла, Уругвай, Колумбия, Мексика). Отдельным пунктом приводятся «страны, в которых целесообразно обеспечить присутствие Курской области»,— Беларусь, Казахстан, Китай, Узбекистан, Молдова и Индия.

Именно промышленность Курской области испытывает наибольшие трудности с экспортом после начала спецоперации. По данным центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, в сельском хозяйстве регион в 2022 году продемонстрировал наибольший в Черноземье рост зарубежных отгрузок в денежном выражении (+31% к 2021 году до $361 млн). Но в рамках этого показателя снизился объем отгрузок пищевой и перерабатывающей промышленности (–17% до $91 млн).

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что продукция курских отраслей промышленности, которые ранее ориентировались на Украину как основной экспортный рынок сбыта, будет востребована и в странах СНГ, и в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке: «Кондитерские изделия пользуются особым спросом в Юго-Восточной Азии — Китае, Вьетнаме, Таиланде. Продукция лакокрасочной промышленности особенно актуальна для жаркого климата. Во всех перечисленных странах есть потребность и в свинцовых аккумуляторах для автомобилей».

По словам эксперта, перестройка с Украины на новые зарубежные рынки сбыта уже идет, но пока — в первую очередь на страны СНГ: «Для полноценной переориентации на страны дальнего зарубежья, полагаю, нужно около трех лет. Но это вполне реально при активной работе курских производителей и поддержке властей региона».

Олег Мухин