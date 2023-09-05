Послали все полимеры

Правительство приграничной Курской области может скорректировать экспортную стратегию региона на период до 2030 года, принятую в 2020-м. Выяснилось, что отдельные отрасли курской промышленности — производство безводных красок и лаков на основе полимеров, а также низковольтных распределительных устройств — почти весь объем экспортных поставок отгружали на Украину, а еще в трех отраслях соседняя страна рассматривалась как одно из самых перспективных направлений. Теперь власти составили список «дружественных» и перспективных для экспорта стран в СНГ, Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке, которые могут заместить Украину как рынок сбыта. Эксперты считают, что выстраивание новых каналов поставок реально, но может занять около трех лет.
Экспорт лакокрасочной продукции можно переориентировать
на страны с жарким климатом, считают аналитики
Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ
Губернатор Курской области Роман Старовойт внес в областную думу проект закона о внесении изменений в приложение (экспортная стратегия) к стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года (принята в декабре 2020-го). Он опубликован на сайте регионального парламента. Когда депутаты могут рассмотреть проект, не указано.
В пояснении к законопроекту говорится, что он нужен в связи с «изменившейся внешней средой и новыми задачами по переориентации экспортных поставок на новые рынки». Такие задачи, в частности, ставились на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в феврале 2023 года.
Исходя из документа, промышленность Курской области до 2022 года отгружала значительные объемы товаров на Украину. В среднем в конце 2010-х ежегодно в страну вывозилась продукция на сумму до 4 млрд руб.; основные товары — изделия из пластмасс и свинца, черные металлы, каучук и резина, масла и жиры. Согласно законопроекту, в 2015 году Украина занимала 14% в структуре курского экспорта, в 2016–2018 годах — 11%, более поздние показатели не приводятся. Соседняя страна традиционно была вторым по объему направлением экспорта, тогда как лидер менялся: в 2015 и 2016 годах им был Китай, в 2017-м — Казахстан, в 2018-м — Словакия.
Но в отдельных отраслях диверсификация направлений была крайне низкой, следует из документа. Так, на Украину шло 99,88% экспортируемых курских безводных красок и лаков на основе «прочих» полимеров (абсолютные цифры не раскрываются). В соседнюю страну уходило 76,3% (около 100 млн руб. ежегодно) вывозимого за рубеж объема низковольтных электрораспределительных устройств. Теперь краски и лаки предлагается экспортировать в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Индию, Монголию, Армению, Молдову и Таджикистан; низковольтные распределительные устройства — в Узбекистан, Китай, Индию, Монголию и Армению.
Еще для нескольких отраслей курские власти рассматривали Украину как перспективный экспортный рынок. Таким он должен был стать, к примеру, для сладкого сухого печенья, которое экспортировалось из региона в 20 стран примерно на 700 млн руб. ежегодно. Исходя из документа, расширение поставок планировалось на рынки Беларуси, Китая и Украины; теперь Украина из этого перечня исключена. Аналогичная ситуация сложилась с «прочими резиновыми изделиями», экспорт которых теперь планируют развивать только в Казахстан. Свинцовые аккумуляторы хотели активнее вывозить в Украину и Грузию, теперь же — в «дружественные страны».
«В связи с ухудшением отношений между Россией и Украиной... Курская область практически потеряла один из крупнейших рынков сбыта с наработанными связями и перспективами расширения,— говорится в поправках.— Свертывание приграничного сотрудничества Курской… и Сумской областей уже привело к выпадению существенной части доходов из общего объема экспортных поступлений региона (цифры не приводятся.— «Ъ»). Высоки риски замещения (курских товаров) у украинских потребителей продукцией из других стран. Это прежде всего уже отразилось на предприятиях промышленности Курской области, в первую очередь нефтехимии, поскольку доля промышленных товаров в общем объеме регионального экспорта на Украину составляла 70%».
Однако курские власти по-прежнему рассчитывают на рост несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году (по оптимистическому сценарию — на 70% к 2020 году до $1,4 млрд). Для этого планируется реализация целого ряда мер, в том числе создание четырех экспортных кластеров — в химии (на базе ООО «Курскхимволокно»), фармацевтическом производстве («Фармстандарт-Лексредства»), животноводстве (ООО «Мираторг-Курск») и машиностроении (Курский электроаппаратный завод).
Из перспективных направлений экспорта курские власти исключили не только Украину. Так, из списка предлагаемых в документе направлений вывоза легковых автомобилей с объемом двигателя от 2,5 л (Курская область был вторым регионом ЦФО по их экспорту) выбыла Финляндия, остались Белоруссия и Казахстан. Перспективными странами для вывоза автоматических выключателей до 1000 В больше не считается Венгрия (но остались Индия и Китай), низковольтных переключателей — Германия.
В законопроекте приводится перечень «перспективных рынков» с учетом «изменений внешней среды». В список вошли страны СНГ, в том числе Туркмения, а также отдельные страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Индонезия, Филиппины, Малайзия), Африки (Эфиопия, ЮАР, Судан, Ангола, Зимбабве) и Латинской Америки (Куба, Венесуэла, Уругвай, Колумбия, Мексика). Отдельным пунктом приводятся «страны, в которых целесообразно обеспечить присутствие Курской области»,— Беларусь, Казахстан, Китай, Узбекистан, Молдова и Индия.
Именно промышленность Курской области испытывает наибольшие трудности с экспортом после начала спецоперации. По данным центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, в сельском хозяйстве регион в 2022 году продемонстрировал наибольший в Черноземье рост зарубежных отгрузок в денежном выражении (+31% к 2021 году до $361 млн). Но в рамках этого показателя снизился объем отгрузок пищевой и перерабатывающей промышленности (–17% до $91 млн).
Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что продукция курских отраслей промышленности, которые ранее ориентировались на Украину как основной экспортный рынок сбыта, будет востребована и в странах СНГ, и в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке: «Кондитерские изделия пользуются особым спросом в Юго-Восточной Азии — Китае, Вьетнаме, Таиланде. Продукция лакокрасочной промышленности особенно актуальна для жаркого климата. Во всех перечисленных странах есть потребность и в свинцовых аккумуляторах для автомобилей».
По словам эксперта, перестройка с Украины на новые зарубежные рынки сбыта уже идет, но пока — в первую очередь на страны СНГ: «Для полноценной переориентации на страны дальнего зарубежья, полагаю, нужно около трех лет. Но это вполне реально при активной работе курских производителей и поддержке властей региона».