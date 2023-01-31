Экспорт выезжает на масле

В 2022 году в Черноземье только одна отрасль АПК успешно наращивала экспорт — производство масложировой продукции. Объем ее зарубежных отгрузок в денежном выражении в среднем вырос на 30% (кроме Тамбовской области) — прежде всего в страны Азии. Совокупный объем агроэкспорта из макрорегиона составил $3,6 млрд — примерно на $500 млн больше, чем годом ранее. В других подотраслях регионы демонстрируют разную динамику, но в совокупности по ним она близка к нулевой. Эксперты ожидают нового рекорда производства российского подсолнечного масла в этом году и считают возможным рост агроэкспорта из регионов Черноземья и в других сегментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центр «Агроэкспорт» Минсельхоза опубликовал данные об экспорте продукции АПК российских регионов в 2022 году (без учета 26–31 декабря). Если в 2021 году Белгородская область показала рост агроэкспорта вдвое к 2020-му, а Курская и Орловская — на 30% и более, то 2022-й не для всех оказался успешным.

Лучшую динамику агроэкспорта продемонстрировала Курская область (+31% к 2021 году до $361 млн). Это обусловлено ростом зарубежных поставок масложировой продукции более чем в 22 раза (до $67 млн), мясной продукции на 59% (до $69 млн) и зерновых на 43% (до $91 млн). Лишь в пищепроме (-17% до $91 млн) и «прочей» продукции АПК (-22% до $41 млн) регион показал существенное снижение.

Динамика масложировой отрасли обусловлена резким ростом отгрузок подсолнечного и рапсового масла, а также сопутствующего продукта — жмыхов (напомним, в регионе в 2022 году «в тестовом режиме» была запущена первая очередь крупного маслозавода ГК «Содружество»). Основные торговые партнеры — Латвия, через порты которой часть продукции вывозится другим потребителям, а также Белоруссия и Вьетнам.

В Липецкой области объем агроэкспорта за минувший год вырос на 22% (до $723 млн). Более половины этого объема обеспечила масложировая отрасль (+35% до $410 млн; в регионе запущены и реконструированы крупные производственные мощности). Также увеличился экспорт зерновых (+21% до $137 млн) и «прочей» продукции АПК (+27% до $91 млн); уменьшились показатели пищепрома (-18% до $84 млн). Крупнейшие направления экспорта — Турция, Латвия и Казахстан.

Значительно выросла динамика агроэкспорта (в денежном выражении) в Белгородской области — на 20% (с $1,22 до $1,46 млрд). Но из всех сегментов увеличились отгрузки только масложировой продукции, преимущественно в Азию и на Ближний Восток (+39% до $1,13 млрд), и «прочей» продукции АПК (+21% до $168 млн). Сразу вдвое упали зарубежные поставки мясной продукции (до $65 млн) и зерновых (до $9 млн), на 15% уменьшились отгрузки товаров пищепрома (до $82 млн). Из-за резкого падения поставок в сегменте свинины (напомним, в конце 2021 года в субъекте были выявлены вспышки африканской чумы свиней) по экспорту мяса регион почти откатился к уровню 2019 года. Крупнейшими торговыми партнерами Белгородской области стали Китай, Узбекистан и Турция.

Орловская область показала рост агроэкспорта на 20% (до $166 млн), что также обусловлено динамикой поставок масложировой продукции (+35% до $102 млн). Выросли отгрузки пищепрома (на 28% до $20 млн), уменьшилась продажа зерновых (-24% до $31 млн). Масло (преимущественно рапсовое) в основном идет в Северную Европу. Основные импортеры местной сельхозпродукции — Латвия (свыше 90% всего орловского агроэкспорта), Литва и Белоруссия.

Объем агроэкспорта из Воронежской области в 2022 году остался неизменным (около $560 млн), существенный рост продемонстрировала только масложировая отрасль (+31% до $283 млн). Значительно уменьшились зарубежные отгрузки зерновых (-43% до $78 млн), продолжился прошлогодний тренд на сокращение поставок товаров пищепрома (-9% до $104 млн). Крупнейшие страны-импортеры — Турция, Азербайджан и Латвия.

Единственным регионом, снизившим объем агроэкспорта в 2022 году, стала Тамбовская область (-6% до $298 млн). Все подотрасли в этом регионе просели в пределах 20%, за исключением «прочей» продукции АПК (+87% до $60 млн). Это единственный субъект в Черноземье, где масложировая отрасль не играет значительной роли в общем объеме агроэкспорта (на нее приходится менее 8%). Основные импортеры — Латвия, Белоруссия и Украина, на которую пришлось свыше 10% поставок.

Российская масложировая отрасль в 2022 году смогла нарастить экспорт в условиях жесткого санкционного давления, констатируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): «За сентябрь-ноябрь производство подсолнечного и соевого масла достигло 1,5 и 0,22 млн т соответственно, что на 3 и 7% выше прошлых рекордов. Самый внушительный результат фиксируется по части производства рапсового масла — 470 тыс. т за июль-ноябрь, что на 40% превышает прошлый рекорд. Н

овые перерабатывающие предприятия, среди которых — маслоэкстракционные заводы «Содружество» в Курской области и «Черкизово» в Липецкой области, введены в строй очень вовремя на фоне рекордного объема предложения сырья масличных в РФ».

Масложировая отрасль РФ продолжает оставаться под сильным государственным регулированием, подчеркивают в ИКАР. Экспорт подсолнечника ограничен заградительной пошлиной 50%, при этом продолжает действие демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла, напоминают эксперты института: «В начале сезона 2022/2023 объем выработки подсолнечного масла пока рекордный (1,5 млн т в сентябре-ноябре), что стало возможно благодаря нескольким причинам: высокие переходящие запасы старого урожая и крайне высокая краш-маржа (разница между текущей стоимостью проданной продукции и текущей стоимостью входящего сырья.— «Ъ») переработчиков.

Второй фактор будет менее явным в 2023 году, однако пока все равно можно надеяться на то, что в сезоне 2022/2023 будет достигнут новый рекорд производства подсолнечного масла, которое превысит 6 млн т. Возможные рекорды будут в первую очередь зависеть от экспортной составляющей, так как внутреннее потребление подсолнечного масла в РФ по большому счету является стабильным. Пока экспорт подсолнечного масла из РФ довольно высокий: за сентябрь-декабрь из РФ отгружено оценочно 0,9-1 млн т, но это пока еще ниже рекордного уровня 2019/2020. Российской отрасли необходимо продолжить диверсифицировать направления поставок и наращивать отгрузки в страны Азии».

Зампредседателя комитета Московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК, гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова полагает, что рост в денежном выражении отгрузок масложировой продукции из Черноземья связан в основном с увеличением поставок в натуральном выражении (благодаря высокому урожаю масличных и наличию переходящих остатков сырья), а также с нулевой экспортной пошлиной на масло, установившейся в последние месяцы года.

«Мировые цены на масличные в марте-апреле 2022 года резко возрастали, но к осени наблюдалось существенное снижение: в сентябре мировые цены на подсолнечное масло составляли $1304,8 за тонну (-13% к августу)»,— отмечает эксперт. Она напомнила, что в прошлом году из-за искусственных ограничений российский АПК столкнулся с ростом производственных затрат, снижением доходности, отсутствием роста внутреннего спроса, ограниченным экспортом.

«Регионы Черноземья могут продолжать развивать зарубежные отгрузки по зерновым и масличным, наращивать экспорт продукции с добавленной стоимостью. Кроме того, есть потенциал в овощах, молочных продуктах и свинине»,— полагает госпожа Петрова.

Олег Мухин