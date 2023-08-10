Курская облдума одобрила проект расширения ОЭЗ «Третий полюс»

Часть земли курского города Железногорск передадут Железногорскому району и включат в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Третий полюс». Соответствующий проект большинством голосов согласовали депутаты курской облдумы, сообщила пресс-служба парламента. Против проголосовали семь парламентариев, двое воздержались, 24 поддержали инициативу.

Против одобрения проекта выступила фракция КПРФ. Ее поддержал и лидер фракции ЛДПР Владимир Федоров. Депутат облдумы от КПРФ Алексей Бобовников предположил, что ОЭЗ расширяют под строительство завода по производству цинка «Цинкум», сообщает ИА «Секунда». «Мы выступаем за развитие промышленности, но так, чтобы не наносить ущерб здоровью людей. Мы сегодня передаем городскую землю сельсовету, и там будет строиться это предприятие. А нужно просто найти другой участок, который всех устроит»,— отметил господин Бобовников (цитата по ИА «Секунда»).

Год назад в курском правительстве сообщали, что ООО «Цинкум» планирует строительство завода по производству вельц-оксида цинка за 7,6 млрд руб. Согласно паспорту объекта , работы стартовали в апреле 2023 года и должны завершиться 1 октября 2023 года. Ранее власти уточняли, что запуск «Цинкума» намечен на 2024 год.

В апреле 2023 года ООО «Цинкум» вместе с другими черноземными предприятиями холдинга «Металлоинвест» попало под санкции США и Канады. Спустя некоторое время, по данным Rusprofile.ru, учредителем общества перестало быть московское ООО «Юэсэм урбан майнинг». Новые учредители и управляющие на момент публикации не указаны.

ООО «Цинкум» зарегистрировано в курском Железногорске в феврале 2022 года. Уставный капитал — 200 млн руб. Основной вид деятельности — производство цинка. В 2022 году компания сработала с нулевой выручкой и чистой прибылью 1,9 млн руб.

Алина Морозова

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