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Коммерсантъ FM
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В Москве заявили о готовности электронного голосования к выборам

Сегодня, 5 сентября, прошло заключительное заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Начальник управления по совершенствованию управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на этом заседании заявил, что терминалы электронного голосования прошли все необходимые стресс-тесты.

На заседании Артем Костырко напомнил, что проголосовать онлайн можно будет с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. При этом он призвал граждан не голосовать в первые часы выборов. По его словам, в это время система загружена больше всего.

В столичный Общественный штаб, который будет контролировать голосование в Москве, входят 11,6 тыс. наблюдателей. За онлайн-голосованием может следить любой желающий через терминалы на специальной странице.

1 сентября зампред ЦИКа Николай Булаев заявил, что системы дистанционного электронного голосование на федеральной платформе были успешно протестировано по всем часовым поясам регионов. Выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы пройдут в России с 8 по 10 сентября (единый день голосования — 10 сентября).

Подробнее о тестировании электронного голосования — в материале «Ъ» «ДЭГ джетлага не боится».

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