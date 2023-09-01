Зампредседателя ЦИК: тестирование ДЭГ прошло успешно во всех часовых поясах

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе было успешно протестировано по всем часовым поясам 24 регионов России. Об этом сообщил заместитель председателя российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

«Тестирование ДЭГ прошло весьма успешно. По всем часовым поясам подведены итоги голосования. Результаты получили все организующие выборы избирательные комиссии. Поэтому пока видимых причин для беспокойства не имеем»,— рассказал ТАСС господин Булаев.

В большинстве субъектов тренировка тестирование ДЭГ длилась два дня — с 8:00 по местному времени 30 августа до 20:00 31 августа. В Свердловской, Томской и Челябинской областях тестирование проходило только один день — 31 августа — поскольку там в сентябре будут голосовать в течение не трех, а двух или одного дня.

Выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы пройдут в России 8–10 сентября (единый день голосования назначен на 10 сентября). ЦИК сообщал, что запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В частности, впервые пройдут выборы в региональные заксобрания в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Всего будет замещено свыше 34 тыс. мандатов.

Подробнее о тестировании электронного голосования — в материале «Ъ» «ДЭГ джетлага не боится».

Милена Костерева