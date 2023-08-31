ДЭГ джетлага не боится

Вечером в четверг завершилось двухдневное тестирование федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Потенциально в нем могли принять участие почти 900 тыс. россиян, успевших заявиться на ДЭГ и получить ответ от системы, что заявка учтена. Пожелали же это сделать, по данным главы избиркома ДЭГ Олега Артамонова, около 10% от подавших заявки. В этом году тестировалась возможность подведения итогов ДЭГ в каждом регионе в соответствии с его часовым поясом, чтобы Камчатке не пришлось ждать результатов десять часов до окончания голосования в Калининграде. В ходе теста одному жителю Камчатки удалось проголосовать дважды, но система это распознала и не засчитала задвоенный голос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Итоговое тестирование федеральной системы ДЭГ прошло в 24 регионах. Это республики Карелия, Крым и Чувашия, Алтайский, Камчатский и Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Свердловская, Томская, Тульская, Челябинская и Ярославская области, а также Ненецкий автономный округ. Онлайн-голосование пройдет в пяти часовых поясах.

В большинстве субъектов тренировка длилась два дня — с 8:00 по местному времени 30 августа до 20:00 31 августа. В Свердловской, Томской и Челябинской областях ограничились одним днем 31 августа, поскольку там в сентябре будут голосовать в течение не трех, а двух или даже одного дня.

По данным Центризбиркома, к началу тестирования было подано почти 900 тыс. заявлений на участие в ДЭГ.

Но поучаствовать в тренировке могли только те избиратели, кому к этому моменту пришло уведомление об учете их заявки. При этом тестирование проводилось в соответствии с часовым поясом региона, так как в этом году на федеральной платформе ДЭГ впервые появится возможность расшифровки результатов онлайн-голосования по местному времени. То есть, например, Камчатскому краю не придется ждать окончания голосования в Калининграде, чтобы узнать свои результаты.

Тренировочное голосование проводилось на портале vybory.gov.ru. Участники тестирования в каждом регионе получали количество бюллетеней, соответствующее числу выборов, которые у них намечены в предстоящий Единый день голосования. Участникам теста предлагалось голосовать за условных Кандидатовых Кандидатов Кандидатовичей и условные партии.

Как сообщил “Ъ” председатель территориального избиркома (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов, в тестировании системы приняли участие порядка 10% от общего числа подавших заявки на участие в онлайн-голосовании.

Но ситуация в разных регионах отличается. Например, в Подмосковье подано больше всего заявлений, но интерес к тестированию ниже, рассказал глава ТИК. «Жители Московской области живут близко к столице, где онлайн-сервисы уже давно вошли в обиход. Они свыклись с цифровыми технологиями, и у них ниже потребность проверить работоспособность системы»,— пояснил господин Артамонов.

На тестировании, по его словам, также отрабатывались отдельные для каждого часового пояса церемонии разделения ключей шифрования — это необходимо, чтобы подводить итоги с учетом местного времени.

В целом тестирование прошло штатно, сообщил председатель ТИК ДЭГ.

В Telegram-каналах 31 августа появилась информация, что в одном из районов Камчатки «опущенных в урну» электронных бюллетеней оказалось на один больше, чем выданных. Олег Артамонов сказал “Ъ”, что такое могло произойти, если избиратель после отправки бюллетеня в «урну» нажал в браузере кнопку «назад» и отдал свой голос повторно. «Но система его распознала и пометила как задвоенный. Хорошо, что такая ситуация произошла во время тестирования и мы теперь знаем о таком нюансе»,— отметил господин Артамонов. Кроме того, по его словам, у наблюдателей за ДЭГ и экспертов возникли некоторые замечания к интерфейсу системы, но к выборам разработчики обещают их устранить.

Заявки на участие в ДЭГ в большинстве регионов принимаются до 4 сентября, в Свердловской области — до 5 сентября, а в Челябинской и Томской областях — до 6 сентября.

Напомним, что, кроме вышеназванных 24 регионов, на сентябрьских выборах ДЭГ будет использовать и Москва, у которой есть собственная платформа. В ходе ее тестирования 25 августа испытывались в том числе новые терминалы электронного голосования (ТЭГ), которые будут установлены на каждом избирательном участке города. Голоса, отданные через ТЭГ, сразу попадут в систему онлайн-голосования. Во время тестового голосования, в котором поучаствовали 430 тыс. избирателей, москвичи выбирали, что бы они хотели получить на празднование Дня города, который в этом году совпадает с выборами мэра. В итоге победил вариант «Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города». 30 августа действующий мэр Сергей Собянин сообщил, что решил учесть мнение горожан, поэтому 9 и 10 сентября 258 аттракционов в 21 московском парке будут работать бесплатно (их перечень размещен на портале mos.ru).

Елена Рожкова