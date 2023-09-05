ФНС предъявила сочинскому застройщику «Сады Киви» требования на 3,6 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Сады Киви» Николай Чирков направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявления о включении в третью очередь реестра кредиторов застройщика требований на 3,6 млрд руб. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lazurber.ru Фото: lazurber.ru

Требования предъявлены ФНС РФ в лице Межрайонной инспекции № 8 по Краснодарскому краю. Основанием для их возникновения стало решение Адлерского районного суда Сочи, который в августе 2022 года постановил взыскать в пользу государства указанную сумму в счет возмещения ущерба.

В апреле 2019 года мэрия Сочи приняла нормы Градостроительного кодекса Кубани, которые запрещали строить объекты в 500-метровой береговой зоне. В связи с этим администрация города отказывалась выдать ООО «Сады Киви» разрешение на строительство девяти двух- и трехэтажных корпусов гостиниц апартаментного типа.

В сентябре 2020 года Центральный районный суд Сочи постановил выдать документ, поскольку застройщик начал проектировать объект за год до внесения изменений в законодательство. В итоге решение мэрии признали незаконным. Позже прокурор Сочи подал иск с требованием признать разрешение на строительство гостиницы недействительным.

В апреле 2022 Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительным договор аренды участка, который застройщику передали под строительство гостиницы. В июне 2023 года ООО «Сады Киви» признали банкротом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Киви» зарегистрировано Сочи в 2018 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Организация входит в структуру Строительно-монтажного управления №38 (68%), остальная доля принадлежит бывшему члену совета директоров НАО «Красная Поляна» Мусайибу Исмаилову. В 2022 году убытки компании составили 945 тыс. руб. Годом ранее она показывала прибыль в 295 тыс. руб. при выручке 1,2 млн руб.

Татьяна Ручкина

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