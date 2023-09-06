Московская медицина прирастет «Регионом»

Группа «Регион» Сергея Сударикова, имеющая активы в фарминдустрии, намерена построить в Москве частную многофункциональную клинику для лечения детей, страдающих эпилепсией. Эксперты оценивают затраты в проект в 3 млрд руб. Однако они предупреждают, что такие инвестиции будет сложно окупить без оплаты лечения по тарифам обязательного медстрахования или другой господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Москомстройинвест на днях сообщил, что проектированием и строительством многофункционального медцентра на 16 тыс. кв. м в Даниловском районе на юге Москвы займется ООО МИСП. Эта структура, учрежденная в апреле 2023 года, принадлежит ИК «Регион» Сергея Сударикова, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. В «Регионе» от комментариев отказались.

До сих пор у компании не было медицинских центров, но об интересе к таким проектам она заявляла. Так, принадлежащее структурам «Региона» ООО «Инмедико» еще в 2019 году планировало заключить с Минздравом концессионное соглашение по строительству детской многопрофильной высокотехнологичной клиники. Компания успела разработать бизнес-модель проекта, провести инженерные изыскания и предпроектные работы. Но заключено ли в итоге концессионное соглашение с министерством — неизвестно. В Минздраве на запрос “Ъ” не ответили.

Проект «Инмедико» по своему направлению схож с клиникой, проектируемой МИСП. В этом центре планируется проводить комплексное обследование пациентов, оказывать «консервативное и хирургическое лечение пациентам с эпилепсией», сообщил Москомстройинвест. Также здесь будут заниматься проблемами и особенностями развития детского головного мозга. «Инмедико» в 2020–2021 годах зарегистрировало товарные знаки «Нейроюник — центр детского мозга», «Неодети умная клиника», «Необыкновенные дети умная клиника», а также домены необыкновенныедети.рф и neurounique.ru.

Изначально клиника консервативного и хирургического лечения эпилепсии была концессионным проектом НМХЦ имени Н. И. Пирогова. Участием в нем интересовался и «Регион», сообщало ранее отраслевое издание Vademecum. Тогда инвестиции в клинику на территории самого НМХЦ оценивались в 3,5 млрд руб. Строительство медцентра в Даниловском районе может обойтись «Региону» в 3–3,2 млрд руб., подсчитал партнер медицинской консалтинговой компании DMG Владимир Гераскин.

Само направление он называет перспективным, потому что эффективных методов лечения эпилепсии не так много. Но пропускная способность такого здания большая, а пациентов с этим заболеванием немного, еще меньше — платежеспособных, поскольку речь идет о дорогих операциях, подчеркивает господин Гераскин.

В России распространенность эпилепсии — 3,4 случая на 1 тыс. человек старше 14 лет. Поэтому для окупаемости такого проекта «Региону» необходимо будет государственное софинансирование, например, в виде оплаты лечения по тарифам обязательного медстрахования или квот, выделяемых на высокотехнологичную медпомощь за счет госсредств, отмечает господин Гераскин. Он полагает, что центр может быть ориентирован не только на россиян, но и на пациентов из ближнего зарубежья.

«Регион» — не новичок на рынке здравоохранения. С 2020 года компания владеет 16,99% в «Самсон-Мед» (производитель лекарств и БАДов). Вместе с основателем концерна «Россиум» Романом Авдеевым Сергею Сударикову также с 2022 года через цепочку юрлиц принадлежит фармдистрибутор «Джи Ди Пи».

Среди всех фармпроизводителей клиники есть только у «Протека»: в 2020 году тот приобрел медицинский центр «Атлас». Инвестиции в этот сегмент — логичный вариант развития группы и масштабирования за счет выхода в смежную сферу, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Компетенции «Региона» на фармрынке позволяют группе рассчитывать перспективы проекта в сфере медуслуг, полагает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Выбор узкой специализации медцентра говорит о том, что инвесторы проработали проект и, вероятно, заручились поддержкой специалистов, считает он. По словам господина Беспалова, частная медицина — сравнительно стабильная и быстрорастущая сфера системы здравоохранения.

Полина Гриценко