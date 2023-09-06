Среднее высшего

Абитуриенты и их родители хотят получить от вуза прежде всего практические навыки — а значение диплома о высшем образовании постепенно снижается. К таким выводам пришел центр социологического проектирования «Платформа» и компания онлайн-исследований «ОнИн», проанализировав уровень востребованности высшего образования. По этой причине выпускники школ все чаще интересуются средним специальным образованием (СПО). Опрошенные “Ъ” эксперты подтверждают рост популярности СПО, но отмечают, что многие выпускники колледжей потом идут учиться в вузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие студенты рассчитывают через колледж попасть в вуз

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Многие студенты рассчитывают через колледж попасть в вуз

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Центр социологического проектирования «Платформа» и компания онлайн-исследований «ОнИн» проанализировали уровень востребованности и привлекательности высшего образования в России. В августе 2023 года социологи провели онлайн-опрос 900 респондентов из разных частей страны, половина которых являлась потенциальными абитуриентами (18–25 лет), а половина — родителями детей такого возраста. Как оказалось, лишь 38% «молодых» респондентов считают оптимальным после школы получить высшее очное образование. А вот среди «родителей» такой вариант предпочли 63%.

«Мы видим, что формальные нормы "правильной и успешной жизни" — школа, вуз, карьера — все меньше влияют на молодежь,— отмечает генеральный директор ЦСП "Платформа" социолог Алексей Фирсов.— Для значительной части респондентов высшее образование уже не воспринимается необходимым атрибутом успеха. Хотя среди старших поколений — "родителей" — доминирует противоположная точка зрения». Поэтому господин Фирсов уверен, что «от высшей школы потребуется адаптивность, которую сегодня готово демонстрировать очень небольшое число вузов».

Следующая по популярности учебная траектория — получение среднего специального образования. Этот вариант выбрали 18% «молодежи» и 19% «родителей». «Это соответствует структуре спроса на рынке труда — выше востребованность "прикладных" специальностей и меньше барьеров для поступления»,— считают авторы исследования.

По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в 2023 году в вузы поступили 1 236 022 первокурсника. А вице-премьер РФ Татьяна Голикова отчиталась, что «всего в колледжах и техникумах» в этом году начали учиться 1,2 млн первокурсников. В Минобрнауки заверили “Ъ”, что здесь «невозможно усмотреть какого-либо соревнования». Ведомство заявило, что «система средне-специального образования, профессионалитета, высшего образования представляет собой единый механизм, в котором участвует Минобрнауки, Минпросвещения, а также сами регионы, в чьем непосредственном ведении находятся колледжи». Также в ведомстве отметили, что «востребованность среднего профессионального образования — это положительная тенденция для российской экономики». И напомнили, что «многие выпускники колледжей не останавливаются в образовательном процессе и поступают в университеты».

Профессор НИУ ВШЭ, академик РАО Виктор Болотов полагает, что выбор в пользу колледжей говорит о росте самостоятельности детей, «так как большинство родителей ориентировано все-таки на вузы». «Часть школьников трезво оценивают свои знания и способности — и понимают, что могут не получить нормальных баллов при сдаче ЕГЭ. И, следовательно, не поступить в хорошие университеты,— замечает господин Болотов.— Однако не меньше выпускников девятого класса — как и многие выпускники одиннадцатого класса — хотят побыстрее встать на ноги. И выбирают колледжи». Эксперт также отмечает, что студенты колледжей часто хотят получить и высшее образование.

Молодые специалисты интересуют многих работодателей независимо от уровня их образования. Так, в пресс-службе Росатома “Ъ” сообщили, что в атомную отрасль ежегодно устраивается около 2 тыс. выпускников — как из колледжей, так и из вузов: «У нас есть необходимость до 2030 года привлечь в отрасль 350 тыс. специалистов, из них 70 тыс. мы ожидаем из колледжей и вузов». Потенциальных сотрудников компания находит, в том числе проводя мероприятия в учебных заведениях разных уровней образования.

Также социологи проанализировали, какие специальности наиболее популярны среди выпускников. Выяснилось, что 21% выбирает сферу IT. На втором месте с заметным разрывом оказались инженерные специальности — 10%. Авторы исследования отмечают, что «интересы и абитуриентов, и родителей соответствуют основным технологическим трендам», однако создается риск «затоваривания» IT-специальностей, поэтому «важно работать над долгосрочным образом профессий будущего и дифференциацией выбора».

Директор по разработке и исследованиям и сооснователь компании «Профилум» Виталий Алтухов замечает, что IT-отрасль по-прежнему остается одной из самых приоритетных индустрий для государства, а «на преодоление кадрового дефицита в этой сфере направлен целый комплекс мер в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"». Эксперт полагает, что в перспективе 5–10 лет спрос на IT-специалистов сохранится ввиду активной цифровизации многих отраслей. Тем не менее господин Алтухов замечает, что риск дальнейшего уменьшения количества позиций в IT действительно существует «из-за автоматизации многих рутинных процессов, в том числе с использованием нейросетей».

«Сектор IT будет только расти и создавать новые специальности, которые потребуют обучения новым навыкам. И цель образования сегодня — с помощью имеющихся технологий искусственного интеллекта прогнозировать явные и скрытые тренды на рынке труда и соединять их с индивидуальными образовательными траекториями»,— уверена руководитель онлайн-школы Skyeng Анастасия Шишкова. Эксперт полагает, что проблему перенасыщенности определенными кадрами можно решить как раз на уровне образования: «Обладая понятным для каждого человека карьерным маршрутом, адаптируемым под изменения рынка труда, макро- и микроэкономические показатели, мы сможем быстро понимать, зачем и сколько времени нам тратить на учебу и что она вам даст в итоге. Таким образом, технологии в образовании соединятся с рынком труда и будут направлены на максимальное раскрытие потенциала каждого с гарантией трудоустройства и самореализации».

Полина Ячменникова