Без родительского благословения

Последние 30 лет в России растет число «вдумчивых» выпускников школ, которые выбирают вуз и профессию самостоятельно, а не под давлением родителей. Такой вывод можно сделать из результатов социологического исследования, проведенного образовательной компанией «Нетология». Также авторы отмечают популярность идеи gap year — годового перерыва между окончанием школы и поступлением в вуз (впрочем, для мальчиков эта опция не выглядит доступной из-за призыва в вооруженные силы с 18 лет). Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что год перерыва чаще всего является «вынужденной мерой», а говорить об осознанном выборе выпускников пока рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Образовательная компания «Нетология» проанализировала «траектории выбора жизненного пути» у выпускников школ. Специалисты опросили 1200 жителей России в возрасте от 16 до 45 лет; самые взрослые закончили школу в середине 1990-х годов, а самые молодые — в этом году. Их спрашивали, с какими оценками они закончили школу, как принимали решение о дальнейшей учебе и профессии и остались ли довольны выбором. Исследование проводилось в августе 2023 года на онлайн-панели «Анкетолог».

Результаты опроса (есть в распоряжении “Ъ”) показывают, что более половины россиян (48%) руководствовались своими личными интересами, принимая решение о дальнейшей учебе. Причем этот показатель был стабильно высок от года к году: среди выпускников, окончивших школу до 1999 года, таких было 54%, а в 2023 году — 55%. А вот доля тех, кто прислушивался к советам родителей, заметно снизилась — с 39% в 1999 году до 6% в 2023 году.

«Тот факт, что выпускники сами делают выбор, говорит о том, что растет поколение вдумчивых молодых людей, которые хотят и могут нести ответственность за собственные решения»,— считает руководитель направления «Высшее образование» в «Нетологии» Оксана Апрельская. Она объясняет это не только личными качествами выпускников, но и тем, что появляется больше интересных предложений для них: «Программы высшего образования становятся разнообразнее, закрывают более широкий спектр интересов и потребностей как рынка труда, так и самих абитуриентов».

«Выбор по своим предпочтениям нельзя считать полностью независимым и самостоятельным,— рассуждает младший научный сотрудник Центра социологии культуры НИУ ВШЭ Екатерина Павленко.— То, что школьники находят привлекательным, формируется под влиянием социальных и культурных факторов, в том числе родителей, окружения, учителей, друзей, значимых фигур и даже литературных или киноперсонажей. Выбор специальности встраивается в более общее представление о том, как жить и к чему стремиться». Госпожа Павленко считает, что самостоятельному выбору может способствовать профориентация, но «не в том смысле, в котором ее чаще всего понимают,— когда человека тестируют, а потом сравнивают результаты с требованиями различных профессий и специальностей». «Современная профориентация — это карьерное образование,— объясняет Екатерина Павленко.— То есть освоение способов конструирования своей карьеры, жизни в условиях современного общества. Освоение умений принимать решения, разбираться в ситуациях и пользоваться информацией».

Интересно, что не все опрошенные сразу принимали решение, чем заняться. Исследование показало, что примерно 3% выпускников разных лет брали gap year — перерыв между окончанием школы и поступлением в другое учебное заведение. Причем после 2020 года такая практика стала набирать популярность: паузу с целью лучше понять себя и отдохнуть взяли уже 5% выпускников. Больше половины оценивают такой перерыв крайне позитивно (53%), еще 38% оценили его нейтрально и отметили, что им не удалось как следует отдохнуть. А вот 9% выпускников посчитали gap year негативным опытом.

Заведующая кафедрой педагогической психологии МГППУ Татьяна Егоренко отмечает, что такая практика гораздо более распространена за границей: «А в России gap year скорее является вынужденной мерой. Его причины — низкий для поступления балл ЕГЭ или средний балл аттестата, неудачно пройденное вступительное испытание или проблемы, связанные со здоровьем». Эксперт добавляет, что gap year в России чаще выбирают выпускники колледжей или свежеиспеченные бакалавры. «Существует ряд положительных примеров, в которых gap year способствовал личностному и профессиональному самоопределению человека,— замечает психолог.— Однако есть и отрицательные, такие как погружение в состояние FOMO (Fear of Missing Out, синдром упущенной выгоды.— “Ъ”). Это ощущение, что жизнь проходит мимо: когда твои бывшие одноклассники делятся новыми впечатлениями, переживаниями, успехами, а у тебя таких ощущений нет и поделиться нечем».

Также госпожа Егоренко отмечает, что за время перерыва «человек может потерять некоторые академические навыки, что приводит в дальнейшем к сложностям в учебной адаптации в университете или колледже, или вовсе утратить интерес к учебе». Эксперт добавляет, что для эффективного прохождения gap year нужно подойти к нему осознанно — обозначить свои конкретные цели и разработать план действий для их реализации. «Стажировки, волонтерские проекты, образовательные курсы и личностное развитие помогут пройти этот период с пользой»,— считает она.

Профессор НИУ ВШЭ, академик РАО Виктор Болотов напоминает, что в России для мужчин с 18 лет действует обязательный призыв в армию, поэтому у большинства из них взять год паузы после окончания 11 класса, чтобы отдохнуть и подумать о дальнейших перспективах не получится: «Это делает такую практику непопулярной в России, по крайней мере, для мальчиков».

Отдельно авторы исследования отмечают, что количество отличников среди опрошенных выпускников российских школ заметно увеличилось. До 1999 года их было всего 3%, а в 2023 году уже 27%. Получить официальную статистику от Минпросвещения к моменту публикации не удалось. Однако председатель межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий отмечает: до введения ЕГЭ аттестат играл большую роль при поступлении в вузы, поэтому «закончить на красный» было сложнее — к выставлению оценок подходили с большей строгостью и учитывали множество факторов при выведении итоговой отметки. С появлением же ЕГЭ, по мнению господина Луховицкого, интерес к отличному аттестату снизился и среди детей, и среди родителей, а в школах выставление оценок в аттестат приобрело «куда более формальный характер». Впрочем, «в последние годы снова начали обращать внимание на оценки» те выпускники, что решили продолжить обучение за границей, поскольку «там на аттестаты смотрят». Напомним, что недавно министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал начисление трех дополнительных баллов ЕГЭ за серебряную медаль и пять баллов за золотую. Тем не менее господин Луховицкий полагает, что это не поднимет престиж аттестата, «потому что этих баллов слишком мало».

Полина Ячменникова