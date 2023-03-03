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Индустриальные порки

Почти все регионы Черноземья потеряли динамику промышленности в 2022 году

Росстат завершил публикацию данных об итогах работы промышленного сектора Черноземья в 2022 году. На фоне спецоперации и санкций большинство областей макрорегиона показали спад индустрии от 7% до 2%. Заметнее всего это в Курской области, где в зоне падения оказались значимые для региона добыча полезных ископаемых и энергетика. Показать рост смогла только Тамбовская область, которая в течение года отчитывалась об успехах оборонных предприятий. Эксперты считают «малозаметный» спад неплохим результатом на фоне «высокой базы» 2021-го.

Лишь тамбовской промышленности удалось показать рост по итогам прошлого года

Лишь тамбовской промышленности удалось показать рост по итогам прошлого года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лишь тамбовской промышленности удалось показать рост по итогам прошлого года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судя по данным Росстата, наиболее существенное сокращение промышленности в Черноземье по итогам 2022 года (–6,8%) показала Курская область. Индекс промышленного производства региона (ИПП, характеризует изменение объемов отгрузки продукции в денежном выражении с поправкой на инфляцию) составил 93,2%.

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Еще сильнее в сторону падения ушла подотрасль обеспечения электрической энергией — ее основным участником является Курская АЭС. Здесь спад составил 16%. В самом конце 2021 года, напомним, на АЭС после 45 лет эксплуатации был остановлен реактор энергоблока №1. Также снижение на 20% к уровню прошлого года показала добыча полезных ископаемых в Курской области. Среди обрабатывающих индустрий существенный спад фиксируется в производстве лекарств (–50%), готовых металлических изделий (–23%), текстиля (–20%). Положительную динамику сохранил пищепром (+12%), производства кожи и обуви (+14%). А бумажное производство увеличилось сразу в 2,2 раза.

В целом по РФ промышленное производство в прошлом году снизилось на 0,6%.

Липецкая область продемонстрировала снижение показателей промышленности на 5,5%, ИПП составил 94,5%. Спад был зафиксирован в традиционно развитых в регионе обрабатывающих производствах (–6%) и, в частности, металлургии (–4%), представленной основной промплощадкой группы НЛМК. Самое сильное снижение показателей фиксируется в таких подотраслях, как производство мебели (–50%), электрооборудования (–42%, одним из крупных участников был закрывшийся американский завод Honeywell), резиновых и пластмассовых изделий (–26%), электроники (–25%), лекарств (24%). Заметный рост наблюдается лишь в производстве бумаги и бумажных изделий (+10%), напитков (+10%), одежды (+8%).

Немногим лучше сработала индустрия в Орловской области, здесь Росстат фиксирует снижение на 4,3% к 2021-му, ИПП составил 95,7%. Наиболее заметный спад фиксируется в производстве лекарств (–44%), у компаний, занимающихся ремонтом и монтажом машин и оборудования (–35%), в производстве мебели (–29%). Рост, напротив, наблюдается в производстве напитков (+19%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+19%), производстве бумаги (+12%).

Отрицательную динамику продемонстрировала также Воронежская область. Индустрия региона в 2022-м, по оценке официальной статистики, сократилась на 2% к 2021 году. ИПП составил 98%. В Воронежстате считают, что на это «существенно повлиял» спад в обрабатывающей промышленности на 2,4%.

Наибольшее снижение было зафиксировано у представителей деревообработки (–48%), химпрома (–15%), производителей транспортных средств и оборудования (–13%), а также текстиля (–10%). В то же время подросли компании, связанные с производством одежды (+10%), бумажная индустрия (+9%), производители резины и пластмасс (+6%), электроники (4%). В Воронежстате отмечают, что в регионе в 2,9 раза снизилось производство волоконно-оптических кабелей, которым занимался завод японской Furukawa Electric АО «ОФС РУСС ВОКК». Зато в 8,6 раза увеличился выпуск мясных консервов, а в 2,2 раза — головных уборов.

Промышленность приграничной Белгородской области избежала в 2022 году падения, но и не смогла показать никакого роста. Здесь ИПП составил ровно 100%. По данным Белгородстата, снижение производства фиксируется в ряде подотраслей, среди которых производство одежды (–23%), электрооборудования (–22%) и электроники (–13%), транспортных средств и оборудования для них (–80,8%) текстиля (–37%). Наблюдался рост «прочих готовых изделий» (+115%), напитков (+21%), металлических изделий (+8%) и минеральной продукции (+7%). Значимая для региона металлургия, по оценке официальной статистики, осталась почти на уровне прошлого года (–0,5%), однако добыча полезных ископаемых сократилась на 4%.

Небольшой рост (+2,4%) официальная статистика наблюдает только в Тамбовской области. ИПП составил 102,4%. Это произошло на фоне роста показателей в обрабатывающих производствах на 3%, в добыче полезных ископаемых — на 7%. Однако развернутых данных по подотраслям Тамбовстат не публиковал, ограничившись сравнением декабря 2022-го с аналогичным месяцем 2021-го. В течение прошлого года позитивную динамику в регионе демонстрировали в том числе подотрасли, связанные с производством продукции оборонного и двойного назначения: прочих транспортных средств и оборудования (+18% за январь—октябрь), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+13%), химическая промышленность (+3%).

Эксперты считают, что большинство подотраслей промышленности в 2022-м смогли «повторить итоговые значения далеко не самого статистически плохого постковидного 2021-го с малозаметным фоновым ухудшением».

Об этом говорится в аналитическом обзоре деловой активности российской промышленности от Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ), с которым ознакомился «Ъ-Черноземье».

«Российский бизнес обладает высочайшим уровнем адаптации практически к любым экономическим невзгодам, которые часто возникают на пути его функционирования. Кроме фактора неопределенности экономической ситуации»,— отмечается в исследовании.

В аналитическом обзоре отдельных отраслей экономики регионов ЦФО и Черноземья от Банка России по итогам 2022 года подтверждается, что бумажное производство выросло практически во всех субъектах, где расположены такие предприятия. «Три четверти выпускаемой продукции — тарный картон. Его востребованность связана с большой концентрацией торговых, промышленных и логистических объектов. Однако в настоящее время на рынке уже наблюдается профицит, который связан с завершением строительства ранее начатых производственных мощностей, закрытием экспортного рынка Европы из-за санкций и сокращением товарооборота в целом»,— отмечают аналитики ЦБ.

Также в ЦБ выделяют тенденцию роста автомобильного производства в Липецкой области к концу 2022-го. В декабре оно увеличилось в 86 раз в сравнении с тем же месяцем 2021 года, однако динамика год к году осталась отрицательной: –5%. Аналитики напоминают, что это произошло за счет пуска «производства электромобилей на базе азиатских моделей» ООО «Моторинвест».

Доцент кафедры экономики липецкого филиала Воронежского экономико-правового института Игорь Тиньков предупреждает, что даже положительная динамика индекса промышленного производства не всегда говорит о хорошем самочувствии бизнеса. «Если определяющее расчеты Росстата валовое производство растет, то вместе с ним с опережением растут и внутренние затраты компаний. Зачастую это приводит к сокращению чистой прибыли, которая является для бизнеса намного более важным показателем, чем усредненная статистика промышленности,— считает господин Тиньков.— Мы можем подрасти в натуральных величинах, но упасть в прибыли».

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Эксперт добавил, что «ряду отраслей промышленности помог уход из России западных компаний или ослабление их позиций»: «Именно это позволило выйти в рост производству напитков в Липецкой области. Часть конкурентов уходит, этого нельзя не учитывать. И динамика тех отраслей, где освободились ниши, наиболее интересна. Но этот фактор сам по себе не обеспечит устойчивого роста. Для этого представителям индустрии в сегодняшней ситуации потребуются новые меры господдержки, к примеру расширение возможностей промышленной ипотеки».

Сергей Калашников

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