Китайский девелопер Country Garden предупредил о возможности дефолта

Вчера, 30 августа, один из крупнейших китайских девелоперов на рынке жилой недвижимости Country Garden сообщил, что за первое полугодие его убытки составили 51,5 млрд юаней ($7 млрд). Кроме того, компания предупредила, что при определенных обстоятельствах «может оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства по ряду заимствований, что может привести к дефолту» по ним.

Наблюдатели отмечают, что заявление серьезно встревожило инвесторов и участников рынка, которые не так давно стали свидетелями кризиса другого крупного китайского девелопера — Evergrande, чьи долговые обязательства составляют $328 млрд и который в прошлом году пережил технический дефолт. Компании пришлось пройти через болезненную реструктуризацию, и в минувший понедельник ее акции, вновь начав торговаться на бирже после 17-месячного перерыва, сразу рухнули в цене на 80%.

Country Garden объясняет свои убытки «глубиной и размахом спада на китайском рынке недвижимости, особенно в небольших китайских городах», к чему она «оказалась не готова». Рынок недвижимости продолжает оказывать негативное воздействие на всю китайскую экономику. Последние данные Национального бюро статистики КНР показали сохранение тенденции к замедлению роста экономики страны в июле: рост промышленного производства в годовом выражении замедлился с 4,4% до 3,7%, розничных продаж — с 3,1% до 2,5%.

Евгений Хвостик