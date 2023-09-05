Владимир Путин одобрил присвоение звания «Город трудовой доблести» Ханты-Мансийску. Предложение о присвоении звания сделал президент РАН Геннадий Красников во время заседания российского организационного комитета «Победа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам Геннадия Красникова, в годы Великой Отечественной войны Ханты-Мансийск обеспечивал 45% рыбных консервов, поступавших на фронт. Кроме того, звание также получат Владимир, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Воткинск.

«Город трудовой доблести» — звание, которое присваивается городам России, отличившимся во время Великой Отечественной войны обеспечением производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также массовой работоспособностью и патриотическим героизмом рабочих. Ранее его присвоили Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому. В июне в Екатеринбурге открыли стелу «Город трудовой доблести» высотой 42 метра.

Напомним, Верхняя Пышма претендует на звание «Город трудовой доблести». Рабочая группа регионального законодательного собрания поддержала ходатайство на присвоение звания. В июне в Екатеринбурге открыли стелу «Город трудовой доблести». Она установлена на пересечении улиц Никонова и Царской. На конструкции высотой 42 метра размещены герб города и текст указа президента, присвоившего городу звание.

Полина Хабарова

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