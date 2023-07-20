Верхняя Пышма претендует на звание «Город трудовой доблести»

Рабочая группа законодательного собрания Свердловской области поддержала ходатайство на присвоение Верхней Пышме звания «Город трудовой доблести», сообщила пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верхняя Пышма (Свердловская область). Мемориальная композиция "Гильза" в честь тружеников тыла на площади у центральной проходной компании "Уралэлектромедь" (УГМК)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Верхняя Пышма (Свердловская область). Мемориальная композиция "Гильза" в честь тружеников тыла на площади у центральной проходной компании "Уралэлектромедь" (УГМК)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Теперь инициативу рассмотрит комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления и, скорее всего, рекомендует включить ее в повестку предстоящего заседания законодательного собрания 1 августа. «Далее решение законодательного собрания совместно с решением правительства Свердловской области будет направлено в Москву на Российский организационный комитет "Победа" для принятия окончательного решения»,— пояснила спикер Людмила Бабушкина.

«Город трудовой доблести» — звание, которое присваивается городам России, отличившимся во время Великой Отечественной войны обеспечением производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также массовой работоспособностью и патриотическим героизмом рабочих. Ранее его присвоили Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому. В июне в Екатеринбурге открыли стелу «Город трудовой доблести» высотой 42 метра.

Во время Великой Отечественной войны на Пышминском медеэлектролитном заводе (сейчас «Уралэлектромедь» — головное предприятие УГМК) было сосредоточено основное производство рафинированной меди в СССР. «Около 80% снарядных гильз и патронов производилось из пышминской меди»,— подчеркнули в заксобрании. Пышминский медно-кобальтовый рудник и обогатительная фабрика стали главными поставщиками кобальта (стратегическое сырье для оборонной промышленности). Молебское торфопредприятие производило топливо для Уральского завода тяжелого машиностроения, который производил танки, самоходные артиллерийские установки, полевые и танковые орудия.

Софья Злобина

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