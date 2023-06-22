В Екатеринбурге открыли стелу «Город трудовой доблести»

В центре Екатеринбурге прошло торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Она установлена на пересечении улиц Никонова и Царской. На конструкции высотой 42 метра размещены герб города и текст указа президента, присвоившего Екатеринбургу звание. Высота стелы отсылает к тому, что в 1942 году была завершена эвакуация в Свердловскую область промышленных предприятий.

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В церемонии открытия приняли участие помощник Владимира Путина Владимир Мединский, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и депутаты. Губернатор Евгения Куйвашева и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева на мероприятии не было.

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«Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых, кто был удостоен этой награды. Урал всегда был крупным промышленным регионом – опорным краем державы. А после начала Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки здесь была развернута работа большого количества оборонных предприятий»,— говорится в приветственном слове президента Владимира Путина, которое зачитал Владимир Мединский.

Напомним, Екатеринбург получил почетное звание «Город трудовой доблести» летом 2020 года года. Звание присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив производство военной и гражданской продукции. Также звание получил Нижний Тагил, где стелу открыли в день 300-летия города.

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