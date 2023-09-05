МИД РФ: ВСУ применяют австралийские дроны для ударов по территории России

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что БПЛА, которые Австралия поставила Украине, используются для ударов по территории РФ. Комментарий госпожи Захаровой опубликован на сайте МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SYPAQ Фото: SYPAQ

По словам госпожи Захаровой, министр обороны Австралии Ричард Марлз ранее говорил, что поставленные на Украину австралийские БПЛА CORVO будут использоваться только для воздушной разведки, доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий. «Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России»,— сказала представитель МИДа.

29 августа газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber, который, как утверждается, ведет бывший российский летчик истребителя, сообщила, что вооруженные силы Украины использовали австралийские картонные беспилотники CORVO для атак на военный аэродром в Курской области 27 августа.

Минобороны России не подтверждало атаку на аэродром в этот день, но сообщало о попытках Украины атаковать дронами объекты в Курской и Брянской областях.

БПЛА CORVO собраны австралийской компанией SYPAQ. Они изготовлены из вощеного картона и резины. Таких беспилотников Австралия передала Украине на $33 млн.

Что происходит на 559-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов