«Даже у союзника есть свои интересы»

Гавана раскрыла сеть вербовки кубинцев для участия в боевых действиях на Украине. В этой связи западные СМИ приводят сообщения о добровольцах, подписавших еще весной контракты с российским Минобороны. МИД Кубы выступил по этому поводу с жестким заявлением, однако РФ никак не упомянул и ни в чем не обвинил. В сообщении лишь отмечается, что Гавана последовательно борется с наемничеством. Москва этот вопрос пока никак не прокомментировала. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные истории не идут на пользу двусторонним отношениям.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Странные сообщения приходят с Острова свободы: МИД Кубы уполномочен заявить, что компетентные органы раскрыли нелегальную сеть, которая якобы «поощряла кубинцев принимать участие в украинском конфликте на стороне России».
Гавана категорически против наемничества как такового и не раз выдвигала соответствующие инициативы в ООН, чтобы с подобным злом как можно активнее бороться.
Между тем «враги Кубы пытаются представить ситуацию так, что Гавана является непосредственным участником этих самых схем поставки бойцов в зону боевых действий». И далее резюме — Куба не принимает участия в конфликте на Украине и не допустит, чтобы ее граждане поднимали бы оружие против какой-либо другой страны. Более того, она примет решительные меры против тех, кто пытается их к этому склонить путем найма или вербовки.
Агентство Reuters в связи с этим приводит публикацию в газете «Рязанские ведомости», датированную маем текущего года (это официальное СМИ областного правительства, так что претензий к источнику быть не может). Издание сообщило о нескольких кубинцах, которые заключили контракт с российской армией и отправились его исполнять.
Куба, как известно, наш друг и союзник. Но вот почему-то Гавана воздержалась при голосовании в ООН по известной антироссийской резолюции, осуждающей ее действия на Украине. К слову, так же поступили Китай, Иран, Казахстан и Армения.
Что же такое происходит? Да ничего особенного. Кому понравится, когда за спиной что-то такое делают, что тебя категорически не устраивает?
Можно было бы хоть в известность поставить, а то факт неуважения налицо.
Ведь даже у союзника, как ни странно, есть свои интересы, законы и прочие атрибуты суверенного государства. Это партнер, а не подчиненный, и, как ни странно, не хочет он с западным миром дополнительно ссориться, обострять и без того непростые отношения, это во-первых.
А во-вторых, идея создания интербригад для борьбы с колониализмом и западным влиянием, судя по всему, не находит поддержки, по крайней мере, на официальном уровне. В лучшем случае дружественные страны придерживаются нейтралитета.
Раздувание назло буржуям «мирового пожара» осталось в прошлом веке, да и «буржуй» — понятие нынче растяжимое. Тем более Россия — уже не социалистическая страна, в отличие от Кубы, которая по-прежнему идет к светлому завтра.
А, может быть, страшно подумать, сомневаются в нас кубинские товарищи, как бы по пути мы их не бросили в ответственный момент. Один раз такое ведь уже происходило. Где гарантия, что и во второй раз не случится?
Что-то надо пересматривать в идеологическом плане, определяться как-то, с кем мы и куда идем, как было неоднократно ранее сказано.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".