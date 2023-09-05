«Даже у союзника есть свои интересы»

Гавана раскрыла сеть вербовки кубинцев для участия в боевых действиях на Украине. В этой связи западные СМИ приводят сообщения о добровольцах, подписавших еще весной контракты с российским Минобороны. МИД Кубы выступил по этому поводу с жестким заявлением, однако РФ никак не упомянул и ни в чем не обвинил. В сообщении лишь отмечается, что Гавана последовательно борется с наемничеством. Москва этот вопрос пока никак не прокомментировала. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные истории не идут на пользу двусторонним отношениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Странные сообщения приходят с Острова свободы: МИД Кубы уполномочен заявить, что компетентные органы раскрыли нелегальную сеть, которая якобы «поощряла кубинцев принимать участие в украинском конфликте на стороне России».

Гавана категорически против наемничества как такового и не раз выдвигала соответствующие инициативы в ООН, чтобы с подобным злом как можно активнее бороться.

Между тем «враги Кубы пытаются представить ситуацию так, что Гавана является непосредственным участником этих самых схем поставки бойцов в зону боевых действий». И далее резюме — Куба не принимает участия в конфликте на Украине и не допустит, чтобы ее граждане поднимали бы оружие против какой-либо другой страны. Более того, она примет решительные меры против тех, кто пытается их к этому склонить путем найма или вербовки.

Агентство Reuters в связи с этим приводит публикацию в газете «Рязанские ведомости», датированную маем текущего года (это официальное СМИ областного правительства, так что претензий к источнику быть не может). Издание сообщило о нескольких кубинцах, которые заключили контракт с российской армией и отправились его исполнять.

Куба, как известно, наш друг и союзник. Но вот почему-то Гавана воздержалась при голосовании в ООН по известной антироссийской резолюции, осуждающей ее действия на Украине. К слову, так же поступили Китай, Иран, Казахстан и Армения.

Что же такое происходит? Да ничего особенного. Кому понравится, когда за спиной что-то такое делают, что тебя категорически не устраивает?

Можно было бы хоть в известность поставить, а то факт неуважения налицо.

Ведь даже у союзника, как ни странно, есть свои интересы, законы и прочие атрибуты суверенного государства. Это партнер, а не подчиненный, и, как ни странно, не хочет он с западным миром дополнительно ссориться, обострять и без того непростые отношения, это во-первых.

А во-вторых, идея создания интербригад для борьбы с колониализмом и западным влиянием, судя по всему, не находит поддержки, по крайней мере, на официальном уровне. В лучшем случае дружественные страны придерживаются нейтралитета.

Раздувание назло буржуям «мирового пожара» осталось в прошлом веке, да и «буржуй» — понятие нынче растяжимое. Тем более Россия — уже не социалистическая страна, в отличие от Кубы, которая по-прежнему идет к светлому завтра.

А, может быть, страшно подумать, сомневаются в нас кубинские товарищи, как бы по пути мы их не бросили в ответственный момент. Один раз такое ведь уже происходило. Где гарантия, что и во второй раз не случится?

Что-то надо пересматривать в идеологическом плане, определяться как-то, с кем мы и куда идем, как было неоднократно ранее сказано.

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