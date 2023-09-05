В Академическом 6 сентября запустят движение трамваев по новой линии

В среду, 6 сентября, в Академическом районе Екатеринбурга запустят движение трамваев по новой ветке. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, будет дан технический старт. Движение трамваев запустят глава города Алексей Орлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство трамвайной линии в Академическом районе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Строительство трамвайной линии в Академическом районе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, ранее стало известно, что трамваи из Академического района запустят не ранее 2024 года. По словам Алексея Орлова, всего для ветки нужно 20 новых вагонов, каждый из которых стоит 160 млн руб.

Строительство трамвайной линии началось в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. Тестовые прогоны трамваев планировалось запустить в августе.

Полина Хабарова

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