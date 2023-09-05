Александр Герко борется против дискриминации

Миллиардер Александр Герко судится с британскими инвестфондами, которые отказались работать с его компанией из-за российских корней бизнесмена. Иск подан от имени лондонского трейдера XTX. Компания ссылается на закон «О равенстве» и обвиняет инвестфонды в дискриминации. Господин Герко родился в Москве, а с 2006-го постоянно живет в Великобритании. По данным СМИ, в конце прошлого года он отказался от российского гражданства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: XTX Markets Фото: XTX Markets

Может ли суд встать на его сторону? Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова этого не исключает:

«Здесь действительно есть определенные шансы на успех, потому что дискриминация не только в Великобритании запрещена, но и в ЕС, и практически во всех правовых государствах такой постулат, в общем-то, содержится.

Если господин Герко действительно отказался от российского гражданства, и нет никаких законодательных ограничений для того, чтобы с ним взаимодействовать, есть вероятность, что его требования будут поддержаны.

В противном случае существует запрет определенного взаимодействия с персонами, которые связаны с Россией не по принципу гражданства, а по принципу нахождения. Запрет распространяется на физлиц, которые являются резидентами РФ или постоянно там находятся.

Если же говорить про политику финансовых организаций, то они отказывают во взаимодействии, если есть риск для самого банка или других его клиентов получения неких штрафов или приостановки деятельности. То есть они делают выбор в пользу своих партнеров, репутации и отсутствия материального риска».

Это не первый иск о дискриминации, который подал трейдер XTX. В прошлом году он начал судиться с британской бухгалтерской фирмой, которая также отказалась от работы с компанией.

Но на практике доказать бизнесмену факт ущемления своих прав будет непросто, заметил управляющий партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«Положение о дискриминации не распространяется на юридические лица, поэтому ссылка на это, думаю, вряд ли сработает.

Уверен, что какой-либо официальный отказ от сотрудничества в письменном виде господину Герко не выдали. Возможно, об этом было сказано в частной беседе.

Так что, скорее всего, эти фонды сошлются на отсутствие обязательства работать с этим контрагентом. Нет возможности заставить коммерческую организацию работать на другую структуру, за исключением определенных случаев.

Если же говорить про банковские услуги, то во всех договорах указано, что комплаенс может в любое время отказать в обслуживании. Если гражданин пришел в магазин, и ему отказались продать буханку хлеба, то он может это оспорить, причем со ссылкой на дискриминацию. Но сомневаюсь, что то же применительно к банковской сфере.

Они могут просто отказать в силу того, что происходит превышение риск-факторов и так далее, поэтому и доказать, что это решение связано исключительно с дискриминацией, практически невозможно».

При этом компания Александра Герко не требует возмещения ущерба. В XTX заявили, что не добиваются компенсации, а хотят создать прецедент и обратить внимание на проблему.

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Илья Сизов