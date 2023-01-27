Times: крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании в 2022 году стал уроженец России

Первую строчку в ежегодном налоговом рейтинге британской газеты The Times занял Александр Герко, основатель трейдинговой компании XTX Markets. За 2022 год он заплатил £487 млн ($602,8 млн) налогов.

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Фото: XTX Markets Александр Герко

Фото: XTX Markets

Второе место в рейтинге Times разделили совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутсы. Их деятельность принесла британскому бюджету £460 млн (около $570 млн).

Господин Герко родился в России и получил степень доктора математических наук в МГУ. Он также является выпускником Российской экономической школы (РЭШ). В 2016 году он получил гражданство Великобритании, в декабре 2022-го завершил процесс выхода из российского гражданства.

Андрей Сапожников