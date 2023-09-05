Армения на фоне ратификации статута МУС отправила своего постпреда при ОДКБ послом в Гаагу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОДКБ Фото: ОДКБ

По предложению премьер-министра Никола Пашиняна президент Армении отозвал постоянного и полномочного представителя при Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктора Биягова. Он займет должность посла Армении в Нидерландах и постоянного представителя Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО, резиденция в Гааге).

«Основываясь на предложении премьер-министра, в соответствии со статьями Конституции и закона о дипломатической службе, отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ»,— говорится в указе президента Армении Ваагна Хачатуряна. Виктор Биягов был постпредом Армении в ОДКБ с ноября 2018 года.

1 сентября правительство Армении направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Дата возможной ратификации не называлась. 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в рамках дела о вывозе детей с территории Украины. Члены Римского статуса обязаны исполнять решения МУС. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия запросила у Армении разъяснения.

Анастасия Ларина