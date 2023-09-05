Жители Липецкой области разместили на эскроу-счетах 4,9 млрд рублей

К концу первого полугодия 2023 года жители Липецкой области разместили на 1 437 эскроу-счетах почти 4,9 млрд руб. Об этом сообщило региональное отделение Банка России.

По данным регулятора, «с начала работы механизма проектного финансирования», около 2,7 тыс. липчан купили жилье с помощью таких счетов на общую сумму около 8,6 млрд руб.

Ранее Центробанк опубликовал статистику, по которой рублевые накопления жителей Липецкой области на 1 июля 2023 года составили 183,3 млрд руб., что на 15,4% больше, чем годом ранее. Общий по Черноземью объем депозитов физлиц увеличился на 16,7%: с 1,1 трлн руб. до 1,3 трлн руб.

Алина Морозова

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