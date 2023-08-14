Центробанк: в Черноземье объем вкладов юрлиц в рублях за год вырос на 22%

В Черноземье объем вкладов юридических лиц в национальной валюте за первые шесть месяцев 2023 года составил 341,5 млрд руб., что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го — 279,5 млрд руб. Это следует из статистики, опубликованной на сайте Банка России. Объем депозитов физических лиц в национальной валюте составил 1,3 трлн руб., что на 16,7% больше, чем за первое полугодие 2022-го — 1,1 трлн руб.

В Белгородской области объем вкладов физических лиц в национальной валюте составил 291,4 млрд руб., что на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го — 253,8 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах он достиг 12,5 млрд руб. против 39 млрд руб. (снижение на 67,8%).

Объем депозитов юридических лиц в национальной валюте составил 85,5 млрд руб., что на 5,2% больше, чем в прошлом году — 81,2 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах — 6,8 млрд руб. против 4,3 млрд руб. (увеличение на 59,6%).

В Воронежской области объем вкладов физлиц в национальной валюте составил 467 млрд руб., что на 19% больше, чем в 2022-м — 392,3 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах — 28,5 млрд руб. против 26,3 млрд руб. (увеличение на 8,4%).

Объем депозитов юридических лиц в национальной валюте составил 142,5 млрд руб., что на 37% больше, чем годом ранее — 103,9 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах — 6,3 млрд руб. против 3,7 млрд руб. (увеличение на 70,3%).

В Курской области объем вкладов физлиц в национальной валюте составил 158,8 млрд руб., что на 17% больше, чем в прошлом году — 135,56 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах — 12,5 млрд руб. против 9 млрд руб. (увеличение на 38,9%).

Объем депозитов юридических лиц в национальной валюте составил 38,5 млрд руб., что на 23,4% больше, чем в 2022-м — 31,2 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах — 363 млн руб. против 540 млн руб. (снижение на 32,8%).

В Липецкой области объем вкладов физлиц в национальной валюте составил 183,3 млрд руб., что на 15,4% больше, чем в прошлом году — 158,9 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах — 8 млрд руб. против 6,3 млрд руб. (увеличение на 27%).

Объем депозитов юридических лиц в национальной валюте составил 38,6 млрд руб., что на 17,4% больше, чем в 2022-м — 32,87 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах — 1,6 млрд руб. против 145 млн руб. (увеличение в 11 раз).

В Орловской области объем вкладов физлиц в национальной валюте составил 113,6 млрд руб., что на 14,9% больше, чем годом ранее — 98,9 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах — 3,8 млрд руб. против 3,4 млрд руб. (увеличение на 11,8%).

Объем депозитов юридических лиц в национальной валюте составил 17 млрд руб., что на 22,3% больше, чем в 2022-м — 13,9 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах — 7 млрд руб. против 2,6 млрд руб. (увеличение на 69,2%).

В Тамбовской области объем вкладов физлиц в национальной валюте составил 130,3 млрд руб., что на 15% больше, чем в прошлом году — 113,3 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах — 4,3 млрд руб. против 3,3 млрд руб. (увеличение на 31,9%).

Объем депозитов юридических лиц в национальной валюте составил 19,3 млрд руб., что на 17,7% больше, чем годом ранее — 16,4 млрд руб. В иностранной валюте и драгоценных металлах — 22 млн руб. против 29 млн руб. (снижение на 24,1%).

Алина Морозова

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