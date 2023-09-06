Почему нельзя быть на свете хорошей такой

Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин, посетивший главное часовое шоу, исследует превратности судьбы небольшой, но принципиальной часовой марки из швейцарской деревни Хольштайн.

Почти 120-летняя история Oris опровергает распространенное мнение, что главное для успеха в часовой индустрии — это продукт. Интересные, самобытные и доступные часы не помогли марке избежать упадка во время «кварцевого кризиса» 1970-х, да и сейчас пользуются популярностью в основном у клиентов с четким пониманием, что некоторые из часовых логотипов сильно переоценены. Хотя присутствуют все составляющие успешности: независимый статус компании, мануфактурные механизмы с, не побоюсь этого слова, выдающимися характеристиками (о них ниже), соответствующий современным трендам дизайн, зачастую уникальные, недоступные у конкурентов функции, наконец, очень умеренная для такого набора достоинств цена. А вот, понимаешь, не выходит каменный цветок. Лично у меня есть единственное объяснение, которое подсказал использовавшийся маркой в прошлом десятилетии слоган «Real Watches for Real People» («Настоящие часы для настоящих людей»). Повывелись настоящие люди — вот настоящие часы и не нужны. Но марка честно продолжает гнуть свою линию, и новинки текущего года, отражающие разносторонние дарования Oris, это подтверждают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Oris ProPilot X Kermit Edition

Фото: Oris Часы Oris ProPilot X Kermit Edition

Фото: Oris

Экранная версия

Начать стоит с модели, ставшей одним из самых популярных экспонатов всей женевской выставки Watches & Wonders. В первый же день ProPilot X Kermit Edition попали во все репортажи, и на фирменный стенд потянулись толпы любопытствующих. Зрелище того стоило. Kermit Edition — продукт коллаборации с Disney, которой принадлежат права на кукольных персонажей «Улицы Сезам»,— сделаны на основе прошлогодней новинки ProPilot X Calibre 400. «Кермиты» получили циферблат модного зеленого цвета и лягушонка на диске индикатора даты — его появление обозначает первое число очередного месяца (далее следуют цифры от «2» до «31»). Баланс юмора и серьезности соблюден: изображение лягушонка неизменно вызывает улыбку, в то же время оно далеко от китча и не идет во вред часовой эстетике. В отличие от, скажем, гораздо более именитой мануфактуры Audemars Piguet, чья очередная коллаборация с Marvel в виде лимитированных Royal Oak Concept Tourbillon «Spider-Man» является примером того, как делать не надо.

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Даже если отвлечься от обаятельного лягушонка, то ProPilot X Kermit Edition (как и ProPilot X Calibre 400 с розовым, синим или серым циферблатами) заслуживают пристального внимания. Во-первых, они оснащены новым (представлен в 2020 году) автоматическим мануфактурным Калибром 400, описание достоинств которого тянет на отдельный рассказ. Перечислю кратко: запас хода — фантастические для «автоматов» 120 часов, точность в пределах 3/+5 с в сутки с запасом укладывается в критерии COSC для хронометров (–4/+6 с), повышенный «иммунитет» от воздействия магнитных полей, десятилетняя гарантия (при условии онлайн-регистрации часов на официальном сайте) и десятилетний межсервисный интервал. В совокупности такие характеристики недостижимы для часов даже таких монстров, как Rolex и Omega. Механизм доступен для обзора сквозь сапфировое стекло задней крышки. Во-вторых, корпус диаметром 39 мм и браслет сделаны не из нержавеющей стали, а из более легкого, но сложного в обработке титана. А теперь внимание — цена: 4,4 тыс. швейцарских франков (на обновляемой русскоязычной версии фирменного сайта указаны 484 тыс. руб.).

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Если уж я вспомнил «человека-паука» от Audemars Piguet, то им же закончу. Да, у этих часов есть скелетированный калибр с турбийоном, эффектный корпус из комбинации титана и керамики, но при этом — механизм с ручным заводом и всего-навсего 72-часовым запасом хода — и рекомендованная розничная цена в 210,1 тыс. франков. Понимаю, что нелепо сравнивать рыночные ниши двух брендов и их клиентуру, но что-то тут не так: то ли Oris безбожно демпингует, то ли Audemars Piguet слишком хорошо кушает. И чутье подсказывает, что последнее предположение ближе к реальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon «Spider-Man»

Часы Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon «Spider-Man»



На высотах и в глубинах

Вторая новинка Oris нынешнего года знакома мне довольно близко. Когда в 2014 году вышло первое поколение ProPilot Altimeter с редчайшим для механических часов встроенным усложнением — альтиметром (указателем высоты), я был приглашен на аэродром Амбри, находящийся в единственном швейцарском италоязычном кантоне Тичино. В течение дня я вдоволь налетался (в качестве пассажира, разумеется) на современных вертолетах и истребителях-«спарках» Второй мировой, причем единственным настоятельным требованием хозяев было сравнивать показания альтиметра на выданных наручных часах с показаниями на приборной панели воздушного судна. Свидетельствую, что расходились они незначительно, так что измерения ProPilot Altimeter можно считать достоверными. Самолет на их основании я, конечно, сажать бы не стал, но игрушка, особенно для увлекающихся авиацией, знатная.

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В нынешнем году представлено второе поколение модели, в котором максимально измеряемая высота увеличена с 15 тыс. футов (4,5 тыс. м) до 19,7 тыс. футов (6 тыс. м). Для полетов на Cessna или тем более на составляющих основу любительского, в том числе и российского, вертолетного парка Robinson — более чем. Из-за перегруженности шкалы альтиметра модель выпускается, как и раньше, в двух разных вариантах исчисления: футовом или метровом. Теперь часы имеют 47-миллиметровый корпус (модуль альтиметра объемен) из легчайшего (на 70 г меньше, чем предыдущее стальное поколение) карбона. База для автоматического часового механизма — Sellita SW-300, с увеличенным до 56 часов запасом хода (раньше было 38 часов). Стоят они 6,2 тыс. франков (если угодно — 682 тыс. руб.)

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Для интересующихся необычными функциями сообщаю, что помимо наручных часов со встроенным альтиметром Oris делает модель Aquis Depth Gauge с механическим глубиномером, обеспечивающим, по заверениям производителя, измерения до 100 м. Впрочем, поскольку никто из дайверов-любителей на такую глубину не ныряет, то для их нужд четко размеченной до 30 м шкалы вполне достаточно.

Классическая форма, современное содержание

Еще одна удающаяся Oris стилистика — винтаж. Big Crown Calibre 473 примечательны не столько вынесенной в название увеличенной заводной коронкой, обычной для Oris винтажного стиля, сколько характеристиками механизма и ретродизайном циферблата с малой секундной стрелкой в положении «6 часов» и стрелочным указателем даты со шкалой по окружности. Стальной корпус по нынешним меркам маловат (38 мм в диаметре), но олдскульный жанр того требует. Главное же — первая версия мануфактурного механизма Calibre 400 (она носит обозначение «Калибр 473») с ручным заводом, но с такими же поразительными характеристиками: запас хода 120 часов, хронометрическая точность, антимагнетизм, беспрецедентно длинные гарантия и межсервисный интервал. Светло-голубой циферблат отлично сочетается с бежевым ремешком из оленьей кожи, а прозрачное окно задней крышки дает возможность рассмотреть в деталях не только не прикрытый ротором автоподзавода механизм, но и размещенный там же указатель запаса хода. Три года назад, после выхода Calibre 400 марка сменила слоган на «The New Standard» («Новый стандарт», с намеком на возможности нового мануфактурного калибра) — не столь прямолинейный, как прежний, а понятный, скорее, часовым фанатам. Модель оценена в 4,2 тыс. франков (462 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Oris Big Crown Calibre 473 Фото: Oris Внутренняя сторона часов Oris Big Crown Calibre 473 Фото: Oris Застежка ремешка часов Oris Big Crown Calibre 473 Фото: Oris Фото: Oris Следующая фотография 1 / 4 Часы Oris Big Crown Calibre 473 Фото: Oris Внутренняя сторона часов Oris Big Crown Calibre 473 Фото: Oris Застежка ремешка часов Oris Big Crown Calibre 473 Фото: Oris Фото: Oris

P. S. Когда материал был готов, вышел шорт-лист часов-претендентов женевского Гран-при часового искусства. Номинированные на конкурс текущего года ProPilot X Kermit Edition и дайверские AquisPro 4000m в него, увы, не попали. И если Oris не привыкать к неудачам, то меня это расстроило.

Юрий Хнычкин