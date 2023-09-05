Глава Кубани поручил создать во всех поселениях минерализованные полосы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о необходимости создания во всех муниципалитетах региона минерализованных полос для предупреждения лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Глава региона подчеркнул, что минерализованные полосы должны быть отражены не только на бумагах в генпланах городов и станиц, но и в реальной жизни. Об этом он сообщил на выездном заседании комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провели на месте крупного пожара в Геленджике, произошедшего в конце лета.

По словам Вениамина Кондратьева, всего с начала года на Кубани произошло 22 лесных пожара, в которых пострадало более 135 га леса. Из них около 100 га реликтового леса сгорело во время пожара в Геленджике.

«Усиленные меры безопасности должны действовать во всех муниципалитетах, в том числе ограничения на посещение лесов. Нужно держать ситуацию на контроле, проверять места отдыха людей и привлекать к ответственности нарушителей»,— сказал Вениамин Кондратьев.

После посещения мест очагов возгорания на склоне Маркотх в Геленджике он поручил в течение месяца провести кадастровые работы и уточнить границы поселений во всех муниципалитетах.

Татьяна Ручкина

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