Лукашенко запретил выдавать белорусские паспорта за границей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который запрещает дипломатическим учреждениям страны за границей выдавать, продлевать и менять белорусские паспорта гражданам. Указ опубликован на сайте (.pdf) президента.

Согласно документу, получить или поменять паспорт белорусам можно будет только в органах внутренних дел по месту последней регистрации. Указ вступит в силу с момента опубликования на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии. Ожидается, что на реализацию указа у правительства уйдет не более трех месяцев.

14 декабря белорусский парламент принял законопроект, который предлагает лишать белорусского гражданства по рождению за экстремистскую деятельность и причинение тяжкого вреда интересам государства. В начале текущего года закон подписал Александр Лукашенко.

Эрдни Кагалтынов