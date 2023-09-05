Песков о словах Пашиняна: Россия не собирается уходить из Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание премьера Армении Никола Пашиняна о возможном уходе России с Южного Кавказа. Господин Песков настаивает, что Россия продолжит оставаться гарантом безопасности в Нагорном Карабахе.

«С этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

«В России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из которых являются абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами нашей страны, Российской Федерации, которые вносят свой достойный вклад в развитие нашей страны»,— дополнил он.

Дмитрий Песков добавил, что Россия будет по-прежнему играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в том числе в Нагорном Карабахе. По его словам, Москва продолжит играть важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе.

3 сентября итальянская газета La Repubblica опубликовала интервью Никола Пашиняна. В нем господин Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой, и допустил уход России из региона. Он также сказал, что российские миротворцы не выполняют условия соглашения от 9 ноября 2020 года, так как они не контролируют Лачинский коридор, который перекрыл Азербайджан в декабре 2022 года. ТАСС со ссылкой на дипломатический источник писал, что в Москве сочли такие заявления неприемлемыми.

О ситуации в Нагорном Карабахе — в материале «Ъ» «У России свои МИДы на Карабах».

Олеся Павленко