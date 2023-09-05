На начальника таможни ЛНР совершено покушение СБУ

В доме главы таможенного комитета Луганской народной республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского произошел взрыв. На него было совершено покушение, организованное силами СБУ, передает украинский телеканал «Громадське». По данным источника RT, господин Афанасьевский получил осколочные ранения и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таможенный комитет ЛНР Фото: Таможенный комитет ЛНР

ТАСС сообщили в оперативных службах, что в результате теракта был госпитализирован сын начальника таможни ЛНР. Сам Юрий Афанасьевский якобы серьезно не пострадал, но подробности о его состоянии не приводятся. «В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского»,— считает собеседник агентства.

Как передает «Громадське», взрыв осуществили сотрудники Службы безопасности Украины. Телеканал утверждает, что Юрий Афанасьевский был «финансистом» врио главы ЛНР Леонида Пасечника и «отмывал» средства для финансирования воевавших против Украины вооруженных формирований. Власти ЛНР пока никак не комментировали информацию о ЧП.

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Лаура Кеффер