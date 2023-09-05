СКР сообщил о задержании подозревамой в покушении на экс-главу таможни ЛНР

Подозреваемая в покушении на убийство бывшего председателя таможенного комитета Луганской народной республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского задержана. Она признала вину, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, задержанная 3 сентября 2023 года передала господину Афанасьевскому телефон со взрывчатым устройством. В результате таможенник и его сын получили ранения. Они госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Подозреваемая — жительница Луганска. Ее задержали сотрудники Следственного управления СКР по ЛНР и Управления ФСБ по ЛНР. «В настоящее время злоумышленница задержана, она уже дала признательные показания»,— сказано в пресс-релизе. Каких-либо подробностей о ее личности не приводится.

Сегодня, 5 сентября, российские и украинские СМИ сообщили о попытке покушения на главу таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского (в публикациях СМИ он назывался главой комитета). По данным источника RT, господин Афанасьевский получил осколочные ранения и находится в реанимации в тяжелом состоянии. «Громадське» сообщал, что взрыв осуществили сотрудники Службы безопасности Украины.

Олеся Павленко