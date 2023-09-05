Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР сообщил о задержании подозревамой в покушении на экс-главу таможни ЛНР

Подозреваемая в покушении на убийство бывшего председателя таможенного комитета Луганской народной республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского задержана. Она признала вину, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, задержанная 3 сентября 2023 года передала господину Афанасьевскому телефон со взрывчатым устройством. В результате таможенник и его сын получили ранения. Они госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Подозреваемая — жительница Луганска. Ее задержали сотрудники Следственного управления СКР по ЛНР и Управления ФСБ по ЛНР. «В настоящее время злоумышленница задержана, она уже дала признательные показания»,— сказано в пресс-релизе. Каких-либо подробностей о ее личности не приводится.

Сегодня, 5 сентября, российские и украинские СМИ сообщили о попытке покушения на главу таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского (в публикациях СМИ он назывался главой комитета). По данным источника RT, господин Афанасьевский получил осколочные ранения и находится в реанимации в тяжелом состоянии. «Громадське» сообщал, что взрыв осуществили сотрудники Службы безопасности Украины.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...