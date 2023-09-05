В Петербурге разработают программное обеспечение для роевого применения беспилотников

Петербургское подразделение АО «Кронштадт» заключило контракт с российским производителем беспилотных летательных аппаратов на создание программного обеспечения для роевого применения дронов.

Программы будут разработаны под функцию подготовки полетных заданий, контроля полета, управления целевыми нагрузками, перепланирования маршрута полета и другое. Работу над ПО планируется завершить до 2026 года.

Представители «Кронштадта» уточнили ТАСС, что в дальнейшем программное обеспечение может быть адаптировано под различные модели беспилотников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге определились с местом строительства научно-производственного центра компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем.

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